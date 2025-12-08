張鈞甯錯過殺青酒拍影片補回來 難得同框言承旭、陳意涵

【緯來新聞網】張鈞甯監製的新戲《時候 A Time》於昨（7日）推出與「台灣啤酒」合作的暖心系衍生影片「是時候與自己聊聊了」前導影片，她想起和言承旭、陳意涵的回憶：「那天晚上對我來說是個很神奇的存在，很像把當時三個人因為工作而錯過的殺青酒重新補回來，我們三個人大聊特聊，而且因為這是我們多年之後第一次一起參演一部戲劇，所以對我們來說是很難忘的回憶」，被問到誰的酒膽最好？張鈞甯大笑說：「我們其實應該要在當天一直不喊『卡』的情況下測一測，可以直接見真章。」

張鈞甯、言承旭、陳意涵共同主演「是時候與自己聊聊了」前導影片。（圖／台北創造提供）

張鈞甯也分享對這次同框的另外三位年輕世代演員的印象，「黃旭熙LUCAS就是一個太帥，隨時美得像一張海報。林廷憶則是非常專業，對演出很投入。盧以恩個性有點靦腆，但在對戲的時候，彼此都能激發出很精彩的火花，尤其這次「孫潔篇」角色廣告，以恩的表現非常好，讓我很感動，所以自然而然也會有感動的表現出來」。



張鈞甯表示，「特別感謝台灣菸酒湯期安董事長給予滿滿的信任和協助，以及合作多次廣告拍攝的Jeff導演，大家在很短的時間一再復盤文案」，她也非常感謝所有人的義氣相挺，「Jerry（言承旭）是只睡了三小時搭機返台，陳意涵更是什麼都沒問就答應了，大家都在很好的狀態內配合非常繁瑣的內容完成拍攝」。



《時候 A Time x 台灣啤酒》除了首創戲劇以「角色身分」代言品牌之外，也預告將於跨年前由張鈞甯和盧以恩演出的「孫潔篇」打頭陣，陪伴大家迎接2026年，後續也將分別由言承旭飾演的四毛、陳意涵飾演的寶貝，和飾演少年時期的自己黃旭熙LUCAS、林廷憶共同展開詼諧、有趣的對話，交織呈現動人的情感和人生話題。





★《緯來新聞網》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒 ★

★《緯來新聞網》提醒您：飲酒過量，有害健康 ★

