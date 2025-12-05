張鈞甯隔20年合作言承旭

導演曹瑞原繼《一把青》、《斯卡羅》後，暌違5年推出新作《時候 A Time》，5日曝光華麗卡司組合，由言承旭、陳意涵、張鈞甯、吳慷仁、梁正群出演，青少年時期分別由韓男團NCT前成員黃旭熙LUCAS、林廷憶、盧以恩、范少勳、黃聖球詮釋，講述5個朋友的人生旅程，透過時間裡的現實與虛幻，呈現不同的生命光譜。

張鈞甯除了演出外，更首次擔任影集監製，曹瑞原導演特別感謝她，讓自己專心創作：「賣片的事情就交給鈞甯處理。」她非常謝謝曹瑞原信任，也藉此機會和言承旭、陳意涵再次飆戲。

廣告 廣告

對於這次合作，張鈞甯笑說真的是時候到了，「出道第一次主演就是跟Jerry（言承旭）一起演出的《白色巨塔》，20多年來一直是什麼都能聊的好朋友」，覺得跟劇中角色一起成長一樣，也互虧是看著彼此的戲長大。

主創團隊首次公開2款海報，〈明星群像〉海報兼具創意與詩意，「以字為光，捕捉瞬息的流動，角色穿梭於解構的文字中，被光影分割的，是青春最真實的切面，所有的消散與重組，都是為了凝視當下」。而〈雨中擁舞〉海報由黃旭熙LUCAS、林廷憶攜手展現浪漫CP感，充滿青春的張揚與愛戀。