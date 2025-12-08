張鈞甯隔20年合體言承旭！揪陳意涵「補辦殺青酒」比拼酒膽不喊卡

記者宋亭誼／台北報導

《時候 A Time》10位華麗卡司同台。（圖／台北創造提供）

《時候 A Time》7日推出與「台灣啤酒」合作的暖心系衍生影片「是時候與自己聊聊了」的前導影片，影片中提出「如果有機會遇見年輕的自己，你會想跟他說什麼？」，讓言承旭、陳意涵、張鈞甯和黃旭熙LUCAS、林廷憶、盧以恩共同傳遞令人深有共鳴的情感。

（左起）言承旭、陳意涵、張鈞甯自辦殺青酒不喊卡比膽量。（圖／台北創造提供）

《時候 A Time》監製張鈞甯，戲稱這支前導影片是「台啤給我們的魔法」，「那天晚上對我來說是個很神奇的存在，很像把當時三個人因為工作而錯過的殺青酒重新補回來，我們三個人大聊特聊，而且因為這是我們多年之後第一次一起參演一部戲劇，所以對我們來說是很難忘的回憶。」

被問到誰的酒膽最好？張鈞甯大笑說「我們其實應該要在當天一直不喊「卡」的情況下測一測，可以直接見真章。」張鈞甯也分享對這次同框的另外三位年輕世代演員的印象，「黃旭熙LUCAS就是一個太帥，隨時美得像一張海報。林廷憶則是非常專業，對演出很投入。盧以恩個性有點靦腆，但在對戲的時候，彼此都能激發出很精彩的火花，尤其這次『孫潔篇』角色廣告，以恩的表現非常好，讓我很感動，所以自然而然也會有感動的表現出來。」

促成這次與「台灣啤酒」品牌聯名合作的《時候 A Time》監製張鈞甯表示：「特別感謝台灣菸酒湯期安董事長給予滿滿的信任和協助，以及合作多次廣告拍攝的Jeff導演，大家在很短的時間一再復盤文案」，她也非常感謝所有人的義氣相挺，「Jerry（言承旭）是只睡了三小時搭機返台，陳意涵更是什麼都沒問就答應了，大家都在很好的狀態內配合非常繁瑣的內容完成拍攝」。

