張鈞甯：我真的很像媽 曝男友未來規劃

張鈞甯4日出席活動，她為維也納《美景宮百年花繪名作展》配音，曾和邱澤傳過緋聞的她，聊到上週對方和許瑋甯補辦婚宴，她表示相當祝福，不過她上禮拜非常忙碌，「有一個禮拜有五天在飛，我都不知道我是空姐還是演員了！」

張鈞甯出席記者會。（圖／小娛樂）

張鈞甯聊到自己的婚事，她表示一切順其自然，接著也會跟導演男友柯汶利一起幫電影做宣傳，被問到是否會牽手現身記者會，她笑說不會。至於過年會不會被催婚，她透露媽媽不會著急。

至於日前旗下藝人詹子萱被傳出耍大牌，張鈞甯力挺表示，詹子萱是一個很真實的人，她也了解對方的個性，因此她相信詹子萱的為人，在面對這些傳聞時，她也會以自身例子開導旗下藝人，「我真的很像媽媽。」