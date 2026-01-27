張鈞甯「匿殺」動作戲體脂驟降 導演男友讚表現佳

（中央社記者王心妤台北27日電）演員張鈞甯與導演男友柯汶利合作新片「匿殺」，張鈞甯有大量武打戲，她透露當時不忌口，體脂仍降到13%。柯汶利稱讚張鈞甯動作戲演得比想像好，還主動要求親自上陣不需替身。

張鈞甯、柯汶利與片中演員今天出席電影記者會，並分享拍攝花絮。張鈞甯提到，片中有大量動作戲，當時就算不忌口吃澱粉，體脂仍降到13%，不只天天都覺得餓，每到下午還得睡1.5小時，「不是澱粉暈，是累暈了，但因為那時候的訓練，我現在不太容易胖。」

張鈞甯片中以馬尾造型亮相，柯汶利表示，當時張鈞甯拍了運動廣告，綁馬尾的樣子很有魅力，才想讓她以馬尾造型演出。被問到張鈞甯哪個角度最好看，柯汶利笑讚女友每個角度都美，不忘稱讚其他演員也都有好看的角度，會為每個角色設計適合的鏡頭。

「匿殺」是演員侯詠薰首部演出的電影，不只有動作戲，還要深潛。侯詠薰回憶，開拍日就拍水戲，令她印象深刻，另一場打戲從試戲就被冰桶砸到頭，身為經紀公司老闆的張鈞甯也急忙拿冰塊幫她冰敷。

至於跟老闆一起演戲會不會緊張，侯詠薰表示，反而是安心感比較多，張鈞甯也鼓勵她沒戲時去片場多觀摩，讓她累積更多經驗。

「匿殺」將於2月13日全台上映。（編輯：張雅淨）1150127