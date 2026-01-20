張鈞甯《匿殺》大陸上映3週破16億 下週合體男友回台會影迷
張鈞甯主演、導演男友柯汶利執導新片《匿殺》，目前在大陸上映3周，票房已達到3.7億人民幣（約16.8億台幣），榮登2026華語電影票房冠軍，台灣也宣布正式定檔春節連假開始的前一天，將帶給台灣影迷有別於傳統賀歲片的感官刺激。
《匿殺》故事描述15年前，一群身份各異的罪惡權貴將都馬市染黑成一座「地獄島」，高中生「曉笛」（侯詠薰飾）慘遭權貴淩辱致死；15年後，這些背後操盤者接連慘死，死狀慘烈。曾目睹15年前命案的「方天陽」（彭昱暢飾）與警官「方正楠」（張鈞甯飾）深入調查，驚覺這樁匿名殺人案不只是單純的復仇，更是一場遲到的控訴。
張鈞甯飾演警察「方正楠」，是片中的「武打擔當」，一場在拳館裡以一敵十、一鏡到底的打鬥橋段，讓許多影迷印象深刻，她表示，為了演好片中的動作場面，她跟著動作指導團隊訓練了將近2個月，「我提前2個月開始特訓，每天都是高強度的訓練幾個小時，像自由搏擊、武術、拳擊等都有訓練。」
張鈞甯更透露，有一天自己在練前滾翻時，不小心滾到了助理腳下，對方低頭看著地上的她，有些同情地說：「老闆，你太不容易了，這個年紀還在地上打滾。」而電影中也有一位台灣新秀演員侯詠薰在電影中飾演關鍵女學生一角，將與張鈞甯有精彩對手戲，更令人好奇接下來的劇情發展。
《匿殺》將於2月13日全台電影院上映，下週二（27日）也將搶先於台北樂聲影城舉辦首映見面會，不僅有首映場次限定入場特典海報與電影紀念明信片，屆時演員張鈞甯、侯詠薰以及導演柯汶利都將出席映後活動與粉絲們相見歡。
