張鈞甯一家都是高顏值！媽媽、姐姐、外甥女全都美到零死角

（圖／取自張鈞甯小紅書）

張鈞甯一直被封為「氣質女神」，但翻開她的社群才發現，這一家人的美貌根本不是偶然，而是從媽媽到姐姐、再到外甥女，全都像同一套基因複製出來！她常曬出和家人的生活照，無論外出踏青、日常自拍，畫面一出現就會讓人忍不住驚呼：「這家族顏值太強！」

張鈞甯和姐姐的感情向來很好，從戶外到居家，只要兩人同框就是自然又舒服的氛圍，尤其姐姐的女兒也是全家的小太陽，每次跟著兩位阿姨出遊都笑得非常開心，三代一起亮相的照片裡，氣質、底子、笑容全都高同步，美到讓網友直說是「神仙家族」。

（圖／取自張鈞甯小紅書）

而她和媽媽之間的互動，更是讓許多粉絲看了都暖起來。在母親節的照片裡，張鈞甯特別寫下希望時間「再慢一點」的心情，只因為工作再忙，她都想多留一些時光陪媽媽；另一組花束照裡，她也提到自己許多力量和能量其實來自媽媽，小時候的傷心、長大的煩惱，只要和媽媽聊一聊就能被安定下來。這些溫柔的文字搭配她們貼得很近的照片，那種「媽媽永遠是力量來源」的感情非常真實。

（圖／取自張鈞甯小紅書）

（圖／取自張鈞甯小紅書）

張鈞甯一家給人的感覺，不只是外表漂亮，更迷人的是彼此陪伴的不經營、不做作。她們一起吃飯、一起旅遊、一起分享生活小事，畫面裡都是能讓人看了跟著微笑的溫度。難怪每次張鈞甯一上傳家庭照，留言永遠都是同一種讚嘆—這家人的顏值和感情，都太讓人羨慕。

（圖／取自張鈞甯小紅書）

