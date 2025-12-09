張鈞甯「成單親媽媽」素顏淋雨崩潰！ 苦喊：我女兒不見了

記者林汝珊／台北報導

柯汶利執導，張鈞甯主演驚悚大作《默殺》被譽為華語燒腦神作，更讓張鈞甯一舉入圍新加坡首屆華語電影「金獅大賞」最佳女主角，也在「紐西蘭亞太電影節」分別獲頒最佳女主角、最佳導演獎項！她在這片當中展現精采演技，飾演一名苦苦尋求失蹤女兒的單親媽媽，她幾乎全程素顏、淋雨以及被毆打，不停苦喊「我女兒不見了」，即便看似苦情、悲慘，卻似乎隱藏著不為人知的可怕秘密。

導演柯汶利（左）﹑張鈞甯出席「紐西蘭亞太電影節」獲頒最佳女主角、最佳導演獎項。（圖／just film提供）

導演柯汶利在台灣發跡，更曾以短片《自由人》橫掃金鐘獎迷你劇集獎、編劇獎及導演獎，他當然也格外希望《默殺》這部細節滿滿的燒腦懸疑電影，不希望只能在小螢幕觀看，希望粉絲們一起進戲院看大銀幕尋找每個細節，才能徹底享受《默殺》的精彩。該片不僅由張鈞甯主演，更找來兩大影帝《我不是藥神》、《無名》王傳君，搭配《無間道II》、《鎗火》吳鎮宇分別演出神秘的社工、鍥而不捨的警官等角色，而曾演過《長江七號》、《星空》，與周星馳一手帶大的徐嬌在片中也有特別演出。

此外，原班人馬合作推出新片《匿殺》也將於12月31日在中國大陸上映，該片更被譽為年末最受期待的大片之一，作為柯汶利與張鈞甯再度合作的電影，該片更以「我們，殺回來了」做為副標題，讓《匿殺》證實是承繼《誤殺》、《默殺》的高水準驚悚路線，讓全球華人影迷的期待度已經拉到最高。

鄭如晴更爆料張鈞甯20歲接拍廣告時，因為在半夜12點要出門工作，讓媽媽極為憂心，「沒有人在半夜十二點出去工作的，這肯定是個危險的行業」，結果母女爭執快一小時之後，女兒嚴肅回應「這是我的人生，還是妳的人生？」才終於讓媽媽妥協，如今也見證到女兒的成長，最後更不忘誇讚張鈞甯的電影表演「演得太好了！」最後，網友也敲碗導演柯汶利能與張鈞甯可以繼續帶來更多新的合作，柯汶利也笑回「請大家期待一下」。電影《默殺》全台現正熱映中。

