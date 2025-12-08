張鈞甯、言承旭、陳意涵 自辦殺青酒不喊卡比膽量

《時候 A Time》言承旭、陳意涵、張鈞甯自辦殺青酒不喊卡。（台北創造提供 ）

言承旭、陳意涵、張鈞甯主演的影集《時候 A Time》於昨日（12月7日）推出與「台灣啤酒」合作的暖心系衍生影片『是時候與自己聊聊了』的前導影片（https://ppt.cc/fquwAx），影片中提出「如果有機會遇見年輕的自己，你會想跟他說什麼？」，讓三人和黃旭熙LUCAS、林廷憶、盧以恩共同傳遞令人深有共鳴的情感。

《時候 A Time》監製張鈞甯被問到拍前導影片的心情，「那天晚上對我來說是個很神奇的存在，很像把當時3個人因為工作而錯過的殺青酒重新補回來，我們3個人大聊特聊，而且因為這是我們多年之後第一次一起參演一部戲劇，所以對我們來說是很難忘的回憶」，被問到誰的酒膽最好？張鈞甯大笑說「我們其實應該要在當天一直不喊「卡」的情況下測一測，可以直接見真章」。

廣告 廣告

張鈞甯也分享對這次同框的另外三位年輕世代演員的印象，「黃旭熙LUCAS就是一個太帥，隨時美得像一張海報。林廷憶則是非常專業，對演出很投入。盧以恩個性有點靦腆，但在對戲的時候，彼此都能激發出很精彩的火花，尤其這次「孫潔篇」角色廣告，以恩的表現非常好，讓我很感動，所以自然而然也會有感動的表現出來」。

促成這次與「台灣啤酒」品牌聯名合作的《時候 A Time》監製張鈞甯，特別感謝「台灣菸酒湯期安董事長給予滿滿的信任和協助，以及合作多次廣告拍攝的Jeff導演，大家在很短的時間一再復盤文案」，她也非常感謝所有人的義氣相挺，「Jerry（言承旭）是只睡了三小時搭機返台，陳意涵更是什麼都沒問就答應了，大家都在很好的狀態內配合非常繁瑣的內容完成拍攝」。

《時候 A Time》官方社群網站自12月5日甫正式開站，隨即獲得十大華麗卡司的海內外粉絲熱情湧入留言，對於影集充滿期待。導演曹瑞原表示「目前作品正在後期製作階段，將陸續與播映平台進行洽談，期待製作完成後能儘快與觀眾見面」，《時候 A Time x 台灣啤酒》除了首創戲劇以「角色身分」代言品牌之外，也預告將於跨年前由張鈞甯和盧以恩演出的「孫潔篇」打頭陣，陪伴大家迎接2026年，後續也將分別由言承旭飾演的四毛、陳意涵飾演的寶貝，和飾演少年時期的自己──黃旭熙LUCAS、林廷憶共同展開詼諧、有趣的對話，交織呈現動人的情感和人生話題。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導

言承旭、陳意涵、黃旭熙LUCAS、林廷憶十大華麗卡司匯聚 曹瑞原、張鈞甯共同宣告是「時候」了

坦承沒收到邱澤、許瑋甯婚禮喜帖 張鈞甯仍送上祝福

品牌新訊／林少萍領軍HOII時尚大秀 張鈞甯展示美膚防曬科技