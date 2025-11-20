張鈞甯《默殺》成絕望母親！正面交鋒中國影帝

張鈞甯演出對保護女兒異常偏執的李涵，王傳君則飾演陰鬱又神祕的校工林在福。（圖／鴻聯國際）





懸疑驚悚電影《默殺》由柯汶利執導，集結張鈞甯、王傳君、金士傑、吳鎮宇主演，宣佈即將上映；去年《默殺：無聲之地》在台上映時引發熱烈討論，這次「陸版」更是全面升級戲劇張力重磅回歸，今（20）日同步釋出全新「母愛深淵版」預告，強勢揭開校園暴力背後的真相與人性裂縫。

前導預告中直接聚焦校園霸凌與暴力議題，張鈞甯飾演壓抑而崩潰的母親李涵，情感爆發的演技震撼人心。她在片中呈現出與以往溫柔女神形象截然不同的一面，為角色注入層層矛盾與痛苦的情感厚度，令人高度地期待不同的角色呈現。值得一提的是，剛以華語片《春樹》榮獲第38屆東京國際電影節最佳男演員的王傳君，也在片中挑戰陰鬱又神祕的校工角色，兩人之間張對峙的戲碼與飛車追逐場面，驚心動魄、火花四射。

廣告 廣告

《默殺》定檔海報。（圖／鴻聯國際）

《默殺》定檔海報。（圖／鴻聯國際）

而在同步曝光的定檔海報中，陰暗深沉的色調籠罩整體畫面，一把重槌懸立於被繩索束縛的張鈞甯、王傳君、吳鎮宇等人上方，宛如懸而未落的審判。眾人神情痛苦掙扎，眼神中藏著壓抑與無言的恐懼，象徵著他們被困於真相與謊言之間，無處可逃的命運。

與此呼應的預告片節奏緊湊，氣氛如同被逐漸收緊的繩索般令人窒息。李涵撕心裂肺的呼喊震碎了片刻的沉默，撼動觀眾心底最深的恐懼與同情，也揭示出電影所欲傳達的核心命題——有時，沉默比惡行更可怕。當所有人選擇視而不見、噤聲不語，暴力與謊言便在陰影中滋長，最終吞噬了無辜與良知。《默殺》透過極具壓迫感的畫面語言與心理張力，逼迫觀眾直視那些不願被看見的黑暗角落。

《默殺》自上映以來橫掃全球票房，累積突破60億新台幣，並榮獲第12屆紐西蘭亞太影展最佳電影、最佳導演、最佳女主角3項大獎；同時在第37屆東京國際電影節中國電影週金鶴獎，再奪最佳女主角與新銳導演殊榮，口碑佳評不斷。實力派卡司火力全開，層層揭露人性暗面，《默殺》12月5日全台上映。



【更多東森娛樂報導】

●黃迪揚陷周轉困難！竟崩潰拿刀砍合夥人：與世界說再見

●日兩動漫電影中國撤檔 粉絲：沒小新剩「傷心」

●金馬62／韓國影后裴斗娜首度來台！吃麵被認出來嚇一跳

