張鈞甯43歲顏值封神！堅持10多年的「慢老習慣」，膚質、身材好到逆天！

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提到凍齡代表，張鈞甯絕對榜上有名！43歲的她不只肌膚緊緻透亮、身材依舊勻稱，整體狀態更是穩定在線。這次以外泌體保養品牌RÈXOS代言人身份亮相，她也大方分享自己的日常保養與身材管理哲學，從運動習慣、飲食選擇到作息調整，張鈞甯始終強調「由內而外」的養成，才是維持長久好狀態的關鍵。

運動就是最好的保養！

提到保養，張鈞甯直言：「運動真的很重要。」從25歲開始愛上慢跑的她，甚至養成到不同城市就去「城市路跑」的習慣，過去最高紀錄曾一天跑10公里。現在雖然調整為每次約4公里，但仍穩定維持頻率。

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對她來說，運動不只是維持身材，更是調整身心狀態的方式。規律跑步能幫助代謝、促進循環，也讓整體氣色更穩定。她也分享，運動後一定會搭配伸展與滾筒放鬆，特別是小腿會用瑜伽滾筒「橫向按壓」的方式幫助肌肉放鬆，避免緊繃、維持腿部線條。

聰明飲食，比節食更重要

在飲食上，張鈞甯透露平時會盡量少油少鹽，過去也曾分享自己幾乎每天都會吃早餐，內容包含蛋白質與澱粉，幫助啟動一天的代謝。

她分享自己的飲食原則：

•少油少鹽、盡量避免味精

•三餐比例為「早餐最多、晚餐最少」

•調整進食順序：先喝湯→蛋白質→蔬菜→澱粉

這樣的飲食方式不僅能減少身體負擔，也能維持穩定能量與體態。

睡眠與休息，是被低估的保養關鍵

隨著年紀與工作經驗累積，張鈞甯也更重視「休息」的重要性。她透露自己從去年開始許下目標，希望每天都能睡滿8小時。

過去即使再累也會硬撐看劇本，但現在更懂得在身體發出訊號時停下來。她笑說：「到一個臨界點就會知道該休息了。」這樣的轉變，也讓整體狀態更加穩定。

她也提到，透過了解身體運作（例如消化、代謝過程），會更有意識地善待身體，自然就會更願意早睡、調整生活節奏。

日常養膚：刮痧＋面膜打造上鏡好狀態

在保養上，張鈞甯習慣在工作前先敷面膜補水，再搭配刮痧棒進行臉部按摩，幫助肌膚更緊緻、上妝更服貼。

此外，她也非常重視經絡與穴道保養，這次訪問中也分享，像是風池穴、百會穴、合谷穴等，都是她平時會按壓的部位。甚至連睡前都有一個「專屬保養小袋」，裡面放著護唇膏與刮痧工具，讓自己在睡前好好放鬆、調理身體。

當身體出現不適時，她也會透過刮痧沿著經絡（如手太陰肺經）進行舒緩，幫助放鬆與循環。

張鈞甯對保養與身材管理真的超自律，難怪被封為「自律女神」！規律運動、聰明飲食、充足睡眠，加上適度的日常保養，這種穩定而不極端的方式，讓她在43歲依然維持自然發光的狀態，也成為許多人心中的凍齡範本！

封面及內文圖片來源：IG@ningchang0904

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