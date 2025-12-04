張鈞𡩋尷尬認沒收到邱澤喜帖 熱戀導演2年不婚頭

張鈞��為「維也納美景宮百年花繪名作展」擔任聲音導覽員。時藝多媒體提供



張鈞𡩋今（12╱4）首度跨界當「維也納美景宮百年花繪名作展」聲音導覽員，邱澤、許瑋甯上周五的婚宴邀請半個演藝圈的好友，他2019年曾被拍到與張鈞甯約會，當時還大方認正「努力追求中」，今她被問此事先是說忙著飛到各地工作，最後尷尬表示沒收到喜帖，至於是否有給祝福？她則說：「我知道他結婚，非常恭喜、非常祝福，就是很祝福，所以我覺得好像也不用特別透過什麼去說。」

43歲的張鈞𡩋前年12月22日認愛40歲馬來西亞導演柯汶利，被問婚期，她笑說：「有這個行程嗎？目前好像就是順其自然，還是先把手頭上的工作先忙完。」自爆上周連飛5天，「飛到我開始懷疑人生，我覺得我到底職業是空姐還是演員，就一直在飛不同的地方」。

廣告 廣告

被問媽媽是否會催婚？張鈞𡩋笑說：「媽媽也不會，媽媽好像很放空耶！」至於心目中的婚禮藍圖，她則強調：「我一直好像都不是這種個性的人，我對自己的工作好像比較有野心、藍圖。」最近她剛拍完2部影集和1部電影，也忙於一些與製作相關的事務，並帶領旗下新人，根本忙到不可開交。

張鈞𡩋（右）出席「維也納美景宮百年花繪名作展」開展記者會。時藝多媒體提供

談到因合作《武媚娘傳奇》成為閨蜜的范冰冰今年以《地母》奪下金馬影后，張鈞𡩋開心表示感動到落淚，「那時候我在化妝，化妝師就拿紙巾在那邊吸我的眼淚，恭喜她、很替她開心」。

談到首度挑戰擔任聲音導覽員，張鈞𡩋除勤做功課，更把演員看劇本的閱讀功力及聲音傳達能力發揮到淋漓盡致，「感謝主辦方提供的資料相當完整，我就是不停閱讀，然後思考怎麼用比較中性、卻又帶一點愉悅的情緒，陪大家一起走進這次展覽」。透露訣竅就是「走進畫裡」，「當我站在1幅畫前，我會先感受那個畫面的氣氛與心情，再用聲音把那個氛圍重新表現出來」。「維也納美景宮百年花繪名作展」明起至2026年3月22日在國立歷史博物館展出。

更多太報報導

李晶玉曝彭文正遭通緝近況 被問返台時間哽咽「請教賴清德」

袁惟仁緊急送醫最新病況曝光 紀寶如心疼：還在住院

坣娜最後1支MV告別 追思會開放粉絲入場