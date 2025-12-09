張鈞𡩋帶導演男友見家長 媽媽揭曾鬧家庭革命

柯汶利（左）與張鈞��（右）媽媽鄭如晴包場看《默殺》。just film提供



柯汶利執導、張鈞𡩋主演的《默殺》上周末在台上映，日前經紀公司「甯聚力」包場，作家媽媽鄭如晴也到場挺愛女和未來女婿柯汶利，她爆料女兒20歲時半夜12點出門拍廣告，極為憂心的她說：「沒有人在半夜12點出去工作的，這肯定是個危險的行業。」結果母女爭執快1小時後，張鈞𡩋嚴肅回說：「這是我的人生，還是妳的人生？」才終於讓媽媽妥協。

鄭如晴看著張鈞𡩋從影邁入23年，有感而發表示：「做媽媽的我，除了祝福還是祝福。」她也體會到女兒在人生地不熟地方打拼的辛苦，回憶女兒23歲演《白色巨塔》的麻醉科醫師，現今則是演出單親媽媽李涵，相隔20年，已從青澀、挫折到成長，成為傑出的演員。

《默殺》讓張鈞𡩋一舉入圍新加坡首屆華語電影「金獅大賞」最佳女主角，也在「紐西蘭亞太電影節」分別獲頒最佳女主角、最佳導演獎項，為飾演苦苦尋求失蹤女兒的單親媽媽，她幾乎全程素顏、淋雨以及被毆打，即便看似苦情、悲慘，卻似乎隱藏著不為人知的可怕祕密，去年在中國上映時橫掃13.51億人民幣（約60億台幣）。網友敲碗柯汶利與女友繼續帶來更多新的合作，他也笑回：「請大家期待一下。」

