張鈞𡩋揪范冰冰運動遭拒 為詹子萱抱屈：做人比做事重要

張鈞��擔任「2025 Taiwan Creative Content Fest 創意內容大會（TCCF）」出版與漫畫文本評審。文策院提供



張鈞𡩋擔任「2025 Taiwan Creative Content Fest 創意內容大會（TCCF）」出版與漫畫文本評審，今（11╱7）分享評審過程，談到閨蜜范冰冰以《地母》入圍金馬影后，她笑說第一時間就傳訊恭喜，她入圍金鐘視后時，對方也有傳訊祝賀，但不清楚對方是否會來參加金馬獎，笑說2人有時間就會聚會，還說：「其實我們都亂聊，我常會跟她說我知道妳開始運動，我就會給她鼓勵一下，但她不會跟我去運動，我們很早以前就約過，她說『我們可以去到同一個地方，妳去跑的時候我就在旁邊敷臉』。」

近年經營經紀公司「甯聚力文創」，張鈞𡩋也談到旗下藝人詹子萱日前傳出耍大牌的風波，坦言：「我先拿過來罵說怎麼會有這種新聞出來？先檢討內部，問有沒有這樣的事情，先問完、關心完，不是真的罵啦！我會先去了解事實。」

其實張鈞𡩋當得知詹子萱被爆耍大牌時笑了出來，「她的個性我太清楚了，如果她真的敢怎樣，我第1個去鋪紅地毯」。並感慨地說：「演藝生涯當中做人比做事還重要，她本身就不是那樣的人，她是知書達禮的乖小孩，所以不知道為什麼會有這樣的傳聞，我跟她講說沒關係，我們第一先想有沒有可能我們哪裡做得不夠好，下次就做得更好，我也安慰她這些新聞不需要真的往心裡去，唯一的解套就是不用解釋，妳就是做得更好、表演更好，到最後大家就會知道妳是怎樣的人。」

雖然要詹子萱看開點，但張鈞𡩋坦言想起自己剛出道時也是一早6點就會衝去便利商店買報紙，如果看到與事實不符的新聞就會很沮喪，「我會自己在那裡難受，所以我完全可以理解她的心情，因為我就是這樣子過來的」。

本來就很忙的張鈞𡩋接下評審工作後更是完全沒時間休息，「我又有在做監製、自己開發劇本，又要管藝人試鏡的事」。不過仍堅持要睡飽，「我現在比以前貪心，以前大概6小時就覺得 OK了，但是我現在年紀，就覺得我就是要睡到8小時」。盡量11點上床的她自爆常突然想到公事，又爬起來傳訊息，不過睡眠質量還可以。

也因為身分太多重，張鈞𡩋坦言假期遙遙無期，「我覺得比較難的是因為開經紀公司，每個新的藝人其實都是一個責任，像我這2天還約談小朋友，我就跟他們說如果再試不上鏡，我們之後會怎樣處理，好像要當爸爸、媽媽的角色督促他們，我心裡替他們擔心、很著急，想到他們不夠努力，我會想拿鞭子抽他們，他們試鏡如果試不上，我會跟他們說要怎麼調整，等於要攻破每 1個人，希望他們可以發光發熱」。

