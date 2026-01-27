張鈞𡩋當女打仔被操到體脂剩13％ 柯汶利護愛：整部片都美

柯汶利（左起）、侯詠薰、張鈞��出席《匿殺》記者會。車庫娛樂提供



張鈞𡩋與導演男友柯汶利合作新片《匿殺》昨（1╱27）舉辦記者會，化身女打仔的她2個月來每天接受7小時武打訓練，體脂率最低只剩下13％，直呼：「很想死！」被問到拍女友時哪個角度特別美，柯汶利搞笑表示：「整部片都很美啦！」讓她笑說：「紅包我再塞給你。」

在《匿殺》中，張鈞𡩋飾演戰鬥力破表的女警「方正楠」，為當「武打擔當」，她跟著成家班每天做一字馬、空中飛踢、自由搏擊訓練，搞到全身痠痛，筋膜槍不離身，早上起床時還要用手把雙腿搬下床。

廣告 廣告

雖然體脂只有13％，但張鈞𡩋透露當時每天吃很多，1天3餐之外還要吃消夜，「因為那個消耗量真的很大，我覺得很像當兵」。甚至衣服也要準3套，因為早上練完就全部都濕了。

張鈞𡩋在《匿殺》中是戰鬥力破表的女警。車庫娛樂提供

柯汶利則透露很多原本要用替身的動作場面，張鈞𡩋都堅持親自上場，讓他深感佩服，坦言有一些鏡頭如果用替身的話，感受上還是會是有一些差異，「這一方面她特別勇敢」。

而侯詠薰飾演15年前遭到殺害的高中生「曉笛」，電影處女作就面臨許多挑，其中一段潛水戲，原本只會普通游泳的她只上3次潛水課就要直接上場，而且還是在進劇組的第1天，「真的經驗值提升很多」。另外一段被歹徒用冰桶砸頭的戲，劇組原本準備了糖玻璃做的道具，結果試戲時不慎拿到真正的冰桶，一砸下去頭立刻腫了起來，老闆張鈞𡩋趕緊幫她冰敷。

《匿殺》在中國開出3.36億人民幣（約15.1億元台幣）票房，柯汶利喊話：「如果台灣的票房破1個億的話，我們就請大家吃雞排，還要配珍珠奶茶。」《匿殺》2月13日全台上映。

更多太報報導

李昇基、李洪基夢幻連動！4/4高流開唱 門票細節公布了

致敬霍諾德！饒舌天王史努比狗狗「嗨爬台北101」 AI影片藏超大驚喜

未滿6歲童看《魔法公主》哭鬧、踢椅吵整場！美麗華影城道歉補償獲盛讚