張鈺凰轉戰直播市場 400素人主播年創1.4億業績

張鈺凰創辦風霈學院培訓樹人直播主昨舉行尾牙。

昔日由模特兒轉戰戲劇圈的張鈺凰成立風霈傳媒，今年全力投入直播主培訓，昨（12日）舉行公司尾牙，宣布旗下近400位素人直播主，一整年為蝦皮創造1.4億元業績。她開心表示，旗下成員包括退休人士、二寶媽及外籍配偶，「大家都是靠一支手機創業」，成果相當有成就感。

張鈺凰曾演出《世間路》、《愛上千金美眉》等戲劇，近年逐漸退居幕後，先後接觸經紀與製作工作。今年因應市場轉變，轉戰直播產業，將風霈傳媒轉型為招生、培訓並簽訂經紀約的MCN公司，一年下來成果亮眼。昨晚尾牙現場，藝人廖家儀、何嘉文、田家達、胡嘉愛等人皆到場祝賀、分享喜悅。

張鈺凰辦尾牙，好友何嘉文、廖家儀到場支持

何嘉文同時也是風霈學院的培訓老師，負責指導學員鏡頭表現與口語表達；廖家儀則與張鈺凰是學生時代的同屆好友，一路見證她的轉型與成長。風霈學院規劃完整課程與培訓系統，導入品牌策略、短影音製作、AI應用及電商變現等內容，協助學員不只會拍、會演，更能將流量轉化為實際收入。

張鈺凰目前也在世新大學研究所進修，她一步一腳印培訓學員，「我們會整理蝦皮最新動向，每週二透過蝦皮大學佈達資訊給學員，每個月還安排蝦皮飛行導師，北中南實體聚會，協助解決開播問題。」她也分享，有學員不敢上鏡，僅拍影片掛連結，一個月分潤就超過10萬元，因此團隊也教學員如何運用AI製作影片，「一天可以產出20到30支，只要有人購買就能分潤。」昨晚尾牙也頒發直播主業績前十名獎項，現場氣氛熱鬧。

