張銘祐拚中正萬華出線 站路口掃街邀陳乃瑜站台

距離2026選舉還有一年，有不少擬參選人已經開始運作。台北市中正萬華的議員擬參選人張銘祐，最近一大早開始站路口、還到市場掃街，今天特別邀請新北市議員陳乃瑜來站台。因為中正萬華光是民進黨的初選，就競爭非常激烈。

新北市議員（民）陳乃瑜：「早點早點，早點出發，早點贏！」一大早，跨縣市站台，民進黨新北市議員陳乃瑜現身台北市萬華區，送上早點，支持中正萬華議員擬參選人張銘祐。中正萬華議員擬參選人張銘祐：「唯一支持張銘祐，在這裡跟你請安、跟你問好！」不只陪著站在路口，也走進市場。新北市議員（民）陳乃瑜：「你要讓他辛苦一點，讓他初選要過。」一攤一攤全沒放過，當然希望這每一攤在日後，都能換成選票。畢竟北市中正萬華區，光是民進黨內初選就競爭激烈。

民進黨中正萬華議員擬參選人張銘祐力拼出線，每天站路口，今新北市議員陳乃瑜、律師詹晉鑒也現身力挺。（圖／張銘祐提供）

中正萬華議員擬參選人（民）張銘祐：「民進黨在整個台北市各分區其實都非常激烈，所以銘祐這次除了站路口之外，還有勤跑市場，因為電話民調是家戶的電話不是手機，所以就變成要抓住很多年長者的需求。」新北市議員（民）陳乃瑜：「中正萬華的初選競爭非常激烈，但是張銘祐也是一步一腳印，非常紮紮實實的，到現在他每一天不論風雨都出來站路口。」

民進黨中正萬華議員擬參選人張銘祐和新北市議員陳乃瑜一起掃街。（圖／張銘祐提供）

的確需要腳踏實地，因為看看中正萬華，民進黨現任議員就有劉耀仁和洪婉臻，而宣布參選的除了張銘祐外，還有前電視台記者馬郁雯，以及也曾經參選過的康家瑋。中正萬華議員擬參選人康家瑋：「中正萬華目前所有的新人裡面，我應該是唯一在地也是最深耕的，其實上個月開始，我也開始站路口、掃市場。」距離選舉還有一年，但綠營小雞們已經全力拚出線機會。

















