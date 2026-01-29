張銘祐轟黃國昌軍購造假 刪國防預算危及台灣安全

（記者陳志仁／台北報導）台中市議會民進黨黨團總召周永鴻今（29）日北上台北，陪同台北市中正萬華的市議員初選參選人、「台派戰鬥雞」張銘祐，深入萬華東三水街進行掃街拜票行程，與在地攤商、市場民眾近距離互動；展現跨縣市本土力量相互力挺，守護台灣民主與國家安全的決心。

圖／台中市議會民進黨黨團總召周永鴻今（29）日陪同台北市中正萬華的市議員初選參選人、「台派戰鬥雞」張銘祐，深入萬華東三水街進行掃街拜票行程。（張銘祐提供）

針對民眾黨立委黃國昌在立法院任期的最後階段，帶領民眾黨主導提出所謂「軍購版本」；張銘祐直言，相關說法根本經不起檢驗，黃國昌具法律專業的背景，理應清楚憲法明定立委僅有審查預算權，並無編列預算的職權，卻刻意混淆視聽，誤導社會大眾。

張銘祐進一步指出，民眾黨版本高舉的「重層攔截網」、「台灣之盾」、「非紅供應鏈」等國防戰略內容，實際在審查過程中遭大幅刪除，國防特別預算從1.25兆刪至約4千億元，與對外宣稱立場嚴重背離，形同口號治國、空談護台。

此外，張銘祐也對黃國昌涉嫌將立法院軍購機密資料攜出會議場所一事表達高度關切，相關行為已遭北檢立案調查；他強調，國防安全不是政治表演，更不能成為個人聲量操作的工具，任何破壞國家安全與保密防線的行為，都應被嚴正檢視並追究責任。

張銘祐在掃街現場高喊，台灣的民主不是用來被在野黨胡搞瞎搞的，立法院更不是鬧場、作秀、癱瘓國家的地方；他強調，面對藍白在國會的亂象，台派一定要站出來，用行動捍衛民主、守住國家安全，不能讓台灣被拖向風險邊緣。

周永鴻直言，年底九合一選舉不僅是地方選舉，更是台灣民主的重要檢驗，呼籲民眾用選票清楚表達立場，民主不能被踐踏，國家不能被亂搞，「顧民主、顧台灣」；活動結束後，兩人也前往艋舺老字號「二合珍」餅舖，支持在地店家。

