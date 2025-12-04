張銘祐、康家瑋轟藍營染黃操作 是性別羞辱

民進黨台北中正、萬華市議員參選人張銘祐(左)、康家瑋(右)。

民進黨台北市第五選區（中正、萬華）議員初選升溫，前媒體人、參選人馬郁雯的競選看板遭人發現曾短暫掛在一家按摩店上，雖隨即撤下，但隨即被國民黨市議員參選人滿志剛拿來大做文章，在社群媒體以「情色按摩店合掛看板」影射批評，引發反彈。





同區民進黨議員參選人張銘祐表示，雖與馬郁雯同屬黨內初選競爭者，但他首先是一名丈夫與父親，「絕對反對用染黃的方式羞辱任何性別」。他痛批滿志剛等人刻意把女性候選人與情色產業連結，卻沒有任何證據，只是以性別與性進行影射，做法極不正當。

廣告 廣告





張銘祐並反問，滿志剛所屬的藍營議員在當地已連任多年，「如果真有問題，你們怎麼不早處理？台北市長蔣萬安也是國民黨的，又為何不處理？」他認為藍營根本不是在討論治安或市政，而是操作抹黑。





另一名民進黨參選人康家瑋也強烈譴責國民黨的攻擊手法，指稱藍營正在把政治初選玩成「性別羞辱大賽」。康家瑋表示，沒有證據就影射、把女性候選人貼上情色標籤，不只噁心，也是對所有媽媽、女兒、太太的羞辱。





康家瑋批評，萬華治安、環境與市政問題堆積如山，藍營議員卻長期不處理，現在反而忙著抹黑女性。他直言：「這樣的政黨，怎麼配治理城市？」