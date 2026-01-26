張錦豪協調金山三和橋灌溉改善 解決淤塞推動公平用水機制

248260126a03

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市金山區受去（2025）年山陀兒颱風強襲影響，導致三和橋附近的農田取水口面臨頻繁淤塞，磺溪頭滯洪池亦因大量落石堆積，嚴重阻礙了下游農民的灌溉作業。新北市議員張錦豪在接獲地方農友反映後，隨即邀集立法委員沈發惠辦公室、新北市政府農業局及農田水利署等相關單位前往現地進行會勘，並強烈要求行政機關應立即啟動改善工程，以解決燃眉之急。

農田水源的穩定供應對於農民生計至關重要，不容有任何閃失。這項工程改善計畫將重點投入於硬體設施的強化，預計新建採用RC材質的取水堰口，藉此大幅提升設施的結構強度與長期使用的耐久性。與此同時，施工單位將針對磺溪頭滯洪池進行全面的落石清理作業，目標是確保未來即便再次面臨颱風威脅，系統仍能維持穩定的供水功能，並將阻塞風險降至最低。

除了硬體結構的翻新，整體管理效率的提升也是關注重點。張錦豪特別感謝金山區重和里長賴蔡標的積極協調，與各單位共同關心水源調配機制。由於該取水口目前仍維持傳統的人力手動調節模式，未來規劃將其全面汰換為電動閥門，這項升級不僅能顯著提升操作的便利性，更能確保巡水人員在惡劣天氣下的作業安全性，讓水源管理邁向自動化。

針對基層農民反映最劇烈的「上游水源遭過度引取導致下游缺水」爭議，張錦豪於會勘中嚴正要求農田水利署必須扮演好協調角色。水利署應積極召集各路段的農民，共同研議並訂定出一套科學且合理的取水調配機制，透過制度化的規範，確保上、中、下游的農田皆能獲得公平的使用權益，徹底終結長久以來的爭水糾紛。

張錦豪表示將持續在議會監督整體改善工程的施作進度，力求完善的灌溉設施能早日完工落實，作為在地農業發展的堅強後盾。透過中央與地方的通力合作，協助金山地區的農友能夠回歸安心耕作的生活，不再因為水源供應不穩或分配不均而感到憂心，保障在地農業的永續經營。

照片來源：新北市議員張錦豪臉書翻攝

