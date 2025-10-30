張錦豪爆新北汐止小4男童疑長期攻擊師生 23學生家長嚇壞連署求轉班

張錦豪在質詢中出具疑似受害教職人員蒐證自保證據與驗傷單、23生家長連署陳情書等，請求市府具體協助，侯友宜也接下陳情書。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市議員張錦豪今(30)日在市政總質詢揭露汐止區一起長期小學校園疑似霸凌案。他說，當事4年級男學生疑似長期在校園施行砸東西、肢體與語言暴力行為，學生與教職人員都受害，現行體制無法保障其他師生權益，該生轉學一個月餘，仍疑似持續脫序行徑，讓班上其他23名學生與教師活在恐懼，家長連署陳情求市府另班安置23人。市長侯友宜表示，針對該個案，責成警察、教育、醫療單位、家長會、當事人家長組專案小組，並儘速處理其他23名學生安置事宜。

張錦豪在質詢中出具疑似受害教職人員蒐證自保證據與驗傷單、23生家長連署陳情書等，請求市府具體協助，侯友宜也接下陳情書。張說，該生在原校長期疑似脫序行為，受害範圍包括其他學生、校長、主任、家長會長，經原校家長會向他陳情，與該生家長協調決議讓當事人轉學，但轉到新學校首日即有該生疑似咬傷、毆打教師狀況，一個月餘已有7位師長、20名學生受到肢體與言語暴力。

張錦豪表示，該生一度被轉介教會輔導，但仍在教會疑有砸東西、疑恐嚇牧師人身安全行徑，學校已全力輔導該生，但現行體制「愛的輔導」無法改善，警察少年隊也不能入校，反倒是該生遭到教師管束時，還疑似「先聲奪人」自己報警，這讓其他23名學生與教師活在受教權與安全受威脅的恐懼裡，要求市府別再空談，具體協助其他師生。

侯友宜回應，該個案很特殊，但也不能放棄輔導，責成警察、教育、醫療單位、家長會、當事人家長組專案小組；常規如無法解決，請家長帶回管教也是選項之一，家長也要盡心教育。

警察局長方仰寧、教育局長張明文指出，警察入校需循取得校方同意、會同教育局等規範，將積極處理23生的安置問題。

