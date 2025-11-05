張錦豪緊盯汐東捷運、基捷進度 侯友宜承諾基捷今年發包

248251105a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員張錦豪日前在市政總質詢中，針對汐止人苦等20年的捷運建設進度提出質詢，要求新北市府務必如期推進2項重大工程，汐東捷運應在2032年完工通車，基隆捷運則預定2033年完成。市長侯友宜回應，市府已做好動工準備，將確保基隆捷運於今年內完成發包。

在汐東捷運進度方面，張錦豪指出，工程陸續邁入主體結構施作階段，截至9月底統包工程進度為1.756%，大同路與新台五路目前正辦理交通維持計畫，預計115年第一季進行人行道削減，第二季進行圍籬設置與基樁工程；要徑工程進度達56.57%，吉林街道路拓寬與側溝施工同步推進，福德三路油管遷移預計115年第一季完成。

廣告 廣告

248251105a02

針對基隆捷運，侯友宜表示，雖然中央補助經費仍在審查中，但市府與基隆市長謝國樑已多次協調，將不等待補助核定，即預作動工準備。捷運局長李政安進一步說明，基隆捷運工程將採「保留決標」方式，提前製作招標文件並啟動先期工程，以加快施工時程，預計本月內展開招標作業。

然而，施工也勢必對當地交通帶來巨大衝擊，張錦豪強調，汐止本就交通負荷沉重，一旦碰上下雨或事故就容易癱瘓，捷運施工無疑將帶來嚴峻的「交通黑暗期」。他要求市府務必提出周全的交通維持計畫，事前做好應變準備，減輕施工期的交通陣痛。

張錦豪表示，捷運建設不僅是交通工程，更是攸關區域未來20年發展的重大關鍵。他呼籲市府務必落實交通配套、確保工程如期如質完工，讓汐止與基隆居民能在2032年與2033年分別迎接捷運通車的那一天。

照片來源：新北市議員張錦豪臉書翻攝

更多CNEWS匯流新聞網報導：

帶毛寶貝打疫苗抽500元 新北動保處推狂犬病防疫活動開跑

談兩岸關係與國際外交 侯友宜強調：依法交流、穩健推動

【文章轉載請註明出處】