張錦貴30日偉哥上菜宴會廳談「責任與良心」 法主慈善協會以愛行動關懷弱勢

張錦貴教授是亞洲八大名講師之一、同時也是著名企業倫理教育推動者。（法主慈善關懷協會提供）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣法主慈善關懷協會將於11月30日上午8時30分，在水林鄉「偉哥上菜宴會廳」舉辦「從愛心出發 關懷弱勢行動再創人生價值」公益講座。活動特別邀請亞洲八大名講師之一、同時也是著名企業倫理教育推動者的張錦貴教授蒞臨主講，以「責任的重量，良心的光——談社會工作者的專業與人性」為核心，期望喚起社會對第一線社會服務人員的理解與尊重。

法主慈善關懷協會創會會長張根源（左）與亞洲八大名講師之一也是著名企業倫理教育推動者張錦貴教授合影。（法主慈善關懷協會提供）

法主慈善關懷協會創會會長張根源指出，協會成立以來，已在全台設立15個關懷據點，長年推動弱勢關懷、長照陪伴與急難救助等服務，與社會工作者一同在最前線守護地方。張會長強調：「社會祥和，來自每個崗位各司其職。每一位服務人員都值得被尊重，只要從愛心出發，多一份良心，就能在責任中看見光。」

法主慈善協會以愛行動關懷花蓮光復鄉災民，協助當地災區同胞早日脫困。（法主慈善關懷協會提供）

本次講座除專題演說外，也安排交流座談，邀請大北港地區多位基層社會服務夥伴參與，期望提供一個專業成長與心靈對話的平台。活動中，協會將代表關懷服務團隊遞交「為居福照護員正名」陳情聲明書，希望政府能正視照護人員長期以來的辛勞，建立更完善的職業支持體系。

張錦貴教授以多年輔導企業與機關的經驗，分享「責任」與「良心」在人際與服務中的價值。他指出，社會工作者長年面對弱勢族群的痛苦與需求，常承受心理壓力與情緒負擔，因此社會更應給予支持與尊重。唯有讓第一線的助人者感受到被理解，服務的力量才能持續循環。

協會期盼透過這場活動，讓更多社會工作者「強化心理素養、提升職能專業、重拾榮譽感」，在服務的道路上繼續發光發熱。同時，也希望透過這場公益講座，讓社會大眾看見「愛與良心」在關懷行動中的力量，共同打造一個更具溫度與尊嚴的友善社會。

活動將以溫馨、專業與啟發並重的形式呈現，象徵「從愛出發、以行實踐」的公益精神，為台灣的社會服務注入更多希望與力量。

