張鎮衙垃圾時間刷存在感砍9分本土最高 林志玲加持沒用！洋基工程主場慘敗領航猿

「志玲姐姐」林志玲蒞臨PLG洋基工程主場開幕戰合體啦啦隊「洋基女孩」。洋基工程提供



PLG新軍洋基工程今（27日）的主場首戰就吸引滿場3400人，並邀請「志玲姐姐」蒞臨站台，不過衛冕軍完全不給主場球隊面子，兩隊本土球員有著極大差距，要不是張鎮衙比賽結束前1分鐘刷一波存在感連2顆三分球拿6分，不然結果只會更慘，終場領航猿127：91打爆洋基工程。

暑假才臨時成軍的洋基工程，靠著各隊援助的本土球員們勉強成軍，不過這些球員們與領航猿的本土們有著強烈對比，此役領航猿本土以李家慷17分最高，盧峻翔16分次之，關達祐也進帳14分，全隊本土合計68分；反觀洋基工程，包含歸化的戴維斯在內，只拿了29分，其中以9分的張鎮衙最高，不過他有6分是在終場前1分鐘勝負底定情況下連2記三分球，本土的差距儼然成為洋基工程的噩夢。

領航猿此仗所有球員都有分數進帳，僅第一節拿了29分，其餘三節全超過30分，另外還砍進21顆三分球、送出37次助攻，多點開花情況下洋基工程完全不是對手。

洋基工程方面，得分超過雙位數的都是洋將，傑克森25分、喬治金19分和庫薩斯的15分，本土球員們幾乎成了隱形人。

「志玲姐姐」林志玲蒞臨PLG洋基工程主場開幕戰合體啦啦隊「洋基女孩」。洋基工程提供

