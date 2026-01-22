張雁名遭同學撕課本塞垃圾！霸凌者多年後私訊「求帶進演藝圈」 他震驚：厚顏無恥

八點檔演員張雁名近日在社群平台有感而發，因為看到許多關於校園霸凌的影片，勾起自己學生時期的一段痛苦回憶。他坦言，高中時曾在聯考倒數前三個月遭同學霸凌，時間長達約一個月，至今仍在心中留下陰影，更讓他難以置信的是，當年帶頭霸凌的人，竟在他進入演藝圈後私訊，希望他「幫忙帶進演藝圈」，讓他直呼「厚顏無恥」。

張雁名透露，那段時間幾乎每天早上到學校，都會發現課桌被塗滿膠水、抽屜裡塞著吃剩的食物，書本也被撕得破爛不堪，日復一日。在長期忍耐後，他終於忍無可忍，直接在全班面前怒斥對方：「再用一次我絕對加倍奉還，我知道是誰用的。」之後他也將情況通報教官，學校介入處理，事情才逐漸平息，直到畢業都沒有再發生。

因為自己經歷過，張雁名更擔心孩子會不會也遭遇霸凌。（圖片來源：臉書 張雁名Enson）

雖然事件告一段落，但張雁名坦言，當時內心其實承受很大的壓力，「那時候只是不斷懷疑，自己是不是在學校裡不受歡迎的人」，也因為不想讓父母擔心，選擇把事情悶在心裡，沒有對家人說出口。

真正讓他感到震驚的，是多年後自己踏入演藝圈，當年帶頭霸凌的同學竟若無其事地傳訊息給他，表示希望能透過他的關係進入演藝圈。回想起當下的心情，張雁名直言非常錯愕，也忍不住痛批：「事隔多年，你怎麼還能裝作沒事，傳訊息給你霸凌過的同學，厚顏無恥到這種地步。」

張雁名如今已經結婚並育有一子，對於過去的傷害，他自認已慢慢放下，但成為父親後，反而開始擔心孩子未來的求學過程，是否也可能遇到類似情況，「他會不會跟當年的我一樣，不敢告訴父母，只能默默忍受？」他也透露，自己時常和太太討論，如果孩子真的遭遇霸凌，身為父母該如何陪伴與處理，才是對孩子最好的方式。

最後，張雁名也語重心長地分享心聲，指出霸凌造成的傷害，往往不只是在身體上，更可能對心理留下長遠影響。他真心希望霸凌事件能越來越少，也期盼學校在面對相關問題時，能更積極、妥善處理，讓每個孩子的求學階段，都能留下單純而美好的回憶。

