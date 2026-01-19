張雅琴播新聞一把罩 懷胎8月膽大拉老公跳舞

〔記者林南谷／台北報導〕「女戰神」年代新聞台《年代晚報》當家主播張雅琴的「成長史」，今(19)日透過AI影片神呈現，連本尊張雅琴也豎起大拇指誇讚神奇。

一早，張雅琴透露看到粉絲團網友做的AI影片，網友拿她原本的幾張照片，神乎奇技把她從年輕到現在變化結合成動畫，粉絲驚喜留言「雅琴姐從年輕時期一路的睿變⋯自信的態度⋯一直都在」、「根本女大十八變」，連張雅琴也嘖嘖稱奇：「做出這個內容真的神奇。」

稍早張雅琴受訪說：「頭髮飄揚這個部分很神奇很像，影片中間有一些是不像我的，定格都是真實照片去變化。」由於畫面中，張雅琴塑造成擺動身軀，但被記者虧：「女戰神播報一級棒，如果還會扭腰跳舞，就太不公平了。」

沒想到張雅琴表示：「我是舞蹈高手耶！」透露當年懷胎8個月時，還跟老公去跳舞，「當然那時只能跳慢的。」更說念大一有當英文社社長，本來想說弄個熱舞社，結果被勸阻，透露現在每週末會去上Zumba(尊巴，由哥倫比亞舞蹈編舞師阿爾貝托佩雷斯1990年代創立體能鍛鍊及體適能項目)。

張雅琴說，母親有參加過標準舞，「還有得獎耶，我受媽媽影響吧！」

