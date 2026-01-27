張雨綺遭爆找人代孕「生假雙胞胎」！女星怒抖證據：生日差3個月 春晚節目緊急撤換

大陸女星葛曉倩在去年10月遭人匿名恐嚇，經報警調查後，她在1月24日公布部分調查結果，發現打電話恐嚇的人竟是兩名律師，其中一人曾與張雨綺同台錄製綜藝節目，還對外標榜「為某一線女星提供輿情監管服務」，整起案件很可能跟張雨綺有所聯繫。相關內容曝光後引發網友譁然，也讓張雨綺過往涉及代孕、介入婚姻等爭議再度被翻出，在遼寧春晚的演出更是遭到取消。

葛曉倩是張雨綺前夫袁巴元的前妻，兩人在2016年簽署離婚協議，同年10月男方就和張雨綺再婚。儘管袁巴元強調兩段戀情不曾重疊，但葛曉倩在去年10月仍公開指控張雨綺為小三。不久後，葛曉倩就接到匿名恐嚇電話，對方在電話裡報出她幾位女性家人姓名、住址，還用變聲器警告「好好保重」，令她憤而選擇報警。

為了證明自己的爆料，葛曉倩公開多項經公證的資料，包括美國代孕合約與子女護照。文件顯示，張雨綺雙胞胎子女的出生日期分別為2017年7月19日與10月26日，相隔三個月，並不是真正的雙胞胎。

事實上，張雨綺過去就曾被人懷疑代孕，當時經紀人楊天真代她公開過孕照，作為澄清。不過葛曉倩指出，張雨綺從未公開孩子的出生證明，極有可能是「一胎自懷、一胎代孕」。

至於恐嚇電話事件，涉案的孫姓律師不僅曾與張雨綺一同錄製《各位遊客請注意》，其業務內容也對應「一線女星輿情服務」。兩名律師事後以手寫信道歉，並稱電話只是「粉絲關心」，至於如何取得葛曉倩的住址，僅回應是「猜的」，相關說法引發網友質疑。

事件持續延燒至遼寧春晚，網友因代孕爭議及張雨綺過往炫富言論發起抵制，官方社群帳號湧入超過5000則留言。1月25日，張雨綺相關節目遭到下架，電視台雖未說明原因，但外界普遍認為與輿論壓力有關。

面對外界質疑，張雨綺未正面回應，僅透過刪除留言、封鎖帳號等方式控管評論。目前相關指控仍未經司法認定，但事件已引發外界對藝人特權與代孕議題的討論。

