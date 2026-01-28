張雨綺遭爆違法代孕產雙胞胎 遭指當小三慘被春晚除名

【緯來新聞網】中國女星張雨綺近日被指涉嫌透過美國代孕產子，引發外界對其子女出生合法性的討論。爆料者為前夫袁巴元的前妻葛曉倩，她公開質疑張雨綺雙胞胎子女的出生時間與自然妊娠不符，並要求當事人說明情況，事件於中國娛樂圈迅速發酵，張雨綺原定於遼寧春晚登台也確定遭除名。

張雨綺遭爆違法代孕產雙胞胎。（圖／翻攝微博）

張雨綺涉嫌無法代孕引發高度關注，根據中國現行法規明確禁止任何形式的代孕行為。葛曉倩指出，張雨綺的雙胞胎子女分別出生於2017年7月與10月，時間間隔約3個月，與醫學上單次妊娠生產的常規不符，因而引發是否涉及境外代孕的爭議。相關指控未獲張雨綺方面公開回應，使事件持續延燒。



根據中國國家衛生健康委員會長期公布的管理規範，中國境內嚴禁醫療機構與個人從事或變相從事代孕服務，相關行為可能涉及行政或法律責任。近年來，多名演藝人員曾因代孕爭議遭遇作品下架或合作中止案例，使娛樂產業對此類事件格外敏感。



張雨綺過去以影視作品《美人魚》《白鹿原》及綜藝節目活躍於市場，其私生活動向亦長期受到輿論關注。除代孕質疑外，葛曉倩亦指控張雨綺曾在其與袁巴元尚未解除同居關係期間，頻繁出入共同住所，並提供經公證的護照資料與監視器畫面作為佐證，怒轟張雨綺當小三。



目前，遼寧春晚節目單位已將張雨綺自演出名單中移除，相關品牌合作亦陸續調整。製作單位與經紀團隊尚未對外說明是否影響其後續影視作品安排。

