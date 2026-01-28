張雨綺「699元買不了一雙襪子」言論再引爭議！代孕、小三疑雲延燒 工作也遭砍

大陸女星張雨綺演藝事業陷入危機！她在2023年直播帶貨時，推銷一件人民幣699元（約台幣3200元）的羊毛被，脫口說出「699元我覺得都買不了一雙襪子」，當時這段發言被網友狂酸「炫富」。雖然張雨綺事後出面道歉，但她還曾說過「碎鑽不值錢」、「每月護膚花費百萬」，相關言論近期不斷被翻出，再掀爭議。

張雨綺前夫袁巴元的前妻葛曉倩近日實名舉報，指控張雨綺在2016年她出國期間，入住她與袁巴元同居的房屋，並公開監視器畫面作為佐證。葛曉倩同時踢爆張雨綺雙胞胎子女出生日期相差3個月，指稱可能是「自懷一胎、代孕一胎」，引發軒然大波。

此外，葛曉倩也揭露，2024年10月曾接到匿名威脅電話，對方準確說出她的住址與家人資訊。今年1月警方確認涉事者為兩名律師，其中孫姓律師的事務所簡介標示「為一線女星提供輿情服務」，且曾與張雨綺同錄綜藝節目，引發外界質疑此案與張雨綺的關係。

隨著爭議持續發酵，張雨綺原定參與錄製的遼寧衛視春晚節目，在官方微博出現超過5000則抵制留言後，於1月25日確認遭到撤換。她參與的綜藝《女子推理社3》也傳出擬換人消息，影視工作開始受到影響。

面對連串指控，張雨綺至今未正面回應，僅透過工作室公開孕期照片否認代孕，但未說明子女出生日期的疑點。她同時在社群平台刪除質疑留言、封鎖部分網友，爭議遲遲未能平息。

