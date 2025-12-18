張雪如聲援柯文哲「雙手搓臉」 粉專轟不尊重、網友看法兩極

柯文哲（左）今進入北院後，張雪如（右）獻上擁抱還搓揉其臉部。（鏡新聞）

民眾黨彰化縣議員張雪如今（18日）赴台北地院聲援前民眾黨主席柯文哲，除擁抱外，還以雙手搓揉其臉部，「民眾講堂－全民參與共榮平台」隨後在臉書發文砲轟，認為不尊重對方身體，並指出亞斯伯格症患者不喜歡陌生人的肢體接觸，不過網友意見分歧，多數人認為不必過度解讀，也有人表示能理解版主。

台北地院今日續審京華城相關案件，進入言詞辯論第4天，柯文哲上午抵達北院時，面帶笑容向支持者揮手致意，張雪如也特地北上表達支持，不僅與柯握手，還相互擁抱，並雙手捧著其臉部搓揉，2人互動引起關注。

相關畫面在網路流傳後，「民眾講堂－全民參與共榮平台」於臉書發文，批評張雪如的行為不禮貌，指出熱情跟親切不是這樣用的，這叫不尊重，不要拿熱情跟親切，當作不尊重對方身體的藉口。

版主進一步質疑「有沒有看到他（柯文哲）的手在擋？亞斯本來就不喜歡陌生人的肢體接觸」，不過，多數網友持不同意見，表示：「這些動作很雪如姐，這太熱情了才會如此，誤大驚小怪。」、「阿北都笑那麼開心了，別想太多了」，也有網友說能理解版主立場。





