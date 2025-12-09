一張電動醫療床 臥病老翁生活有品質

一張電動醫療床，為臥病在床的黃伯伯打開一扇希望之窗。新竹慈濟輔具平台與人醫會攜手進入竹東鎮，不只送床，更送入關懷與陪伴。從惡劣的環境、壓瘡傷口，到家屬照護技巧的重建，跨團隊用行動翻轉困境，也讓志工在見苦中學會珍惜，照亮彼此生命的路。

七十三歲的黃伯伯，躺在沙發上好一陣子了，因為長期臥病，壓瘡悄悄惡化。慈濟志工送來電動醫療床， 他終於可以翻身了。

榮總新竹分院護理部主任 洪月美：「你握住我的手 好不好，來 檢查一下 檢查一下，(這個其實已經有起水泡)。」

護理師教導家屬拍痰、翻身技巧，才讓家人意識到傷勢的嚴重。有了醫療床，翻身、擦拭、換尿布都方便許多。

女兒 黃惠鈺：「有床之後 (照顧)比較方便。」

送床任務是跨團隊的合作。慈濟新竹輔具平台與人醫會聯手，走進黃家的那一刻，刺鼻的味道，是對新進志工最深刻的生命教育。

慈濟志工 方奇輝：「現場的味道，你是完全沒有辦法去想像的，我們很希望說，跟我們有因緣的朋友，有這個機會，就應該來體驗一下。」

體會到真正的挑戰，是日復一日的照護。

慈濟志工 陳武雄：「這個環境不清理的話，不健康 空氣什麼都不好，在這裡面 也是比較容易生病，環境(清理)我覺得是第一要件。」

其實慈濟團隊初次與黃伯伯接觸時，他極度抗拒。大家再三耐心溝通，黃伯伯才打開心房願意接受幫助。

慈濟人醫會護理師 蔡智玲：「要去醫院照X光喔，看你的骨頭有沒有什麼閃失，如果骨頭沒有閃失 最好，那就恭喜你，那你就可以重新恢復行走能力。」

家醫科醫師不只問診開藥，還幫忙剪腳指甲。

大林慈院家醫科醫師 蘇逸強：「其實自己在那邊，自己找看看哪裡還需要幫忙，就去做 這樣子而已。」

在大家輪番照顧、梳理乾淨後，黃伯伯像換了個人，露出久違的神采！

女兒 黃惠鈺：「學到幫爸爸刮鬍子那些的。」

慈濟志工 方奇輝：「上人說的 見苦知福，會更珍惜我們生活中的每一件事。」

這場行動觸動了每一位參與者。

