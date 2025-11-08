張震主演電影「幸福之路」 (圖)

其他人也在看
張震再拚金馬影帝 紐約拍片逼真引民眾關心
（中央社記者王心妤台北8日電）影帝張震今年憑「幸福之路」再叩關金馬影帝，張震透露，紐約拍攝期間因為是低調拍攝，尋找被偷的電動車時，甚至有民眾主動關心。他自認此次演出放鬆，對再奪金馬獎頗有信心。中央社 ・ 12 小時前
歐洲價值高峰會 各國專家學者與政治人物與會 (圖)
歐洲價值安全政策中心（European Values Center for Security Policy, EVC）舉辦的第11屆「歐洲價值高峰會」（European Values Summit）5、6日在布拉格登場，會議聚焦主題之一為台海安全，各國專家、學者與政治人物與會。中央社 ・ 18 小時前
超慢跑「後燃效應」讓脂肪在休息時也持續燃燒 跑完持續燃脂！
即使已停止運動，身體仍為了回復平衡而持續提高代謝率，進而額外消耗熱量。國外如美國運動委員會（ACE）指出，後燃效應約占當次運動總能量消耗的 6%–15% 不等，且高強度訓練可將效應延長到數小時甚至一整天。對習慣慢跑減脂的人來說，了解並善用後燃效應，等同用「同樣跑步時間」換來「更長效燃脂」，事半功倍。Yahoo奇摩趣運動 ・ 17 小時前
北市公車自撞施工告示牌釀3輕傷 警：駕駛稱恍神
（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北8日電）台北市松江路交叉路口今天發生1輛公車車禍意外，警方初步清查疑公車駕駛恍神自撞路面施工告示牌，釀3傷，包含1名女乘客及2名幼童，傷勢不重，肇事原因待查。中央社 ・ 13 小時前
鳳凰颱風「不排除穿台」風雨不可小覷 台電台中區處全力加強戒備
根據中央氣象局預報，鳳凰颱風於今(8)日凌晨增強為中度颱風，預測下週一會經過呂宋島並進入南海，有北轉接近臺灣的趨勢。另外，不排除鳳凰颱風可能從中南部登陸並穿越台灣，最快下周一發布海上警報、下周二發布陸上警報，下周一到下周三嚴防大雨或豪雨。台電台中區處顏錦義處長已於7日下午請各級主管及巡修單位同仁務必做好各項颱風前之設備巡視點檢，除針對線路進行強化巡視、樹木預防性防颱修剪，並表示將視颱風動態隨時應變，必要時將立刻成立緊急應變小組全力戒備，希望將颱風可能造成之停電事故降至最低。雖然現已進入11月，但因氣候變遷，台灣目前仍有鳳凰颱風直撲而來！台電台中區處特別提醒民眾，不可輕忽任何一個可能帶來災損的天災，籲請民眾務必加強固定招牌看板及修剪樹木，防範強風吹落招牌或樹木倒塌而發生斷電或停電，如在路邊看到電線掉落或外露，請通知台電處理，千萬不要自己去撿拾或碰觸。此外，為因應颱風可能帶來的暴雨，台電亦請民眾應預先防範地下室配電設備淹水，陽台及靠窗之電器插頭記得拔除，戶外插座可用膠帶黏貼遮蔽，避免觸電。台電表示，停電不要急著打電話，若您自家與附近的鄰居通通都停電，由於多年前台電已建置配電自動化糸統，已能台灣好新聞 ・ 13 小時前
赴秋祭惹議 鄭麗文：是悼念政治受難者 (圖)
國民黨主席鄭麗文（右）8日在馬場町紀念公園出席50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會時受訪表示，政治受難者與情報工作者不同，這場悼念是紀念政治受難者，他們為了自己的政治信仰、政治思想坐政治黑牢，由於當時處在戒嚴時期，有很多冤案、假案、錯案。中央社 ・ 11 小時前
3千萬買翡翠金剛杵一摔就斷！ 惡徒300元假貨騙婦
新竹市 / 綜合報導 新竹發生一起高價詐騙案，一名75歲婦人因為平時喜歡收藏骨董字畫，被詐欺集團得知有出售變現的需求後，分別以節稅為由提供鑑定報告，讓婦人以3132萬元，購買131支翡翠金剛杵。但婦人買回去後發現，翡翠一摔就裂、驚覺受騙，經過檢警調查，號稱翡翠但其實都是劣質石材，價值只值約300元，目前主嫌已落網，還有一名同夥潛逃出境，全案也依詐欺罪移送偵辦。白衣男子和手挽提包的人，兩人面對面交談，男子邊說邊比手畫腳還一度聳肩，而他們疑似相約見面，一手交錢一手交提貨券，而要交易的就是...。墨綠色的石材，號稱是翡翠金剛杵，因為是佛教密宗的法器又是翡翠石材，要價不斐單支定價28.8萬元，但75歲婦人買回去後驚覺是一場騙局。花超過3000萬元買回一肚子氣，事件去年6月發生在新竹，這名婦人平時喜歡收藏骨董字畫，詐欺集團得知她有出售變現的需求後，安排通緝犯用假名接觸她，跟她說買昂貴藝術品能節稅，還提供假的鑑定報告，讓她掏空積蓄並抵押不動產，以3132萬元，買了131支翡翠金剛杵，沒想到買回來後一掉在桌上就斷裂，才意識到是假貨。檢警介入調查，發現當時詐團跟她說，每支定價28.8萬元，有給她折扣，但每支仍要價約23.9萬元，而實際上其實是劣質石材，每支定價約300元。新竹市埔頂派出所副所長曾國青說：「(婦人)事後發覺遭詐至本所報案，全案依詐欺罪嫌，移送台灣新竹地方檢察署偵辦。」主嫌齊姓男子，被員警拘提並遭羈押，判刑4年5個月，用假名的通緝犯，趁機搭機潛逃出境目前下落不明，還有一名楊姓同 夥 ，遭判2年10個月，雖然婦人有拿回部分錢財，但丈夫因此氣到中風，至於詐騙詳情及在逃嫌犯，員警仍持續追查。 原始連結華視影音 ・ 15 小時前
控肉品加工業哄抬牛肉價格 川普要求司法部調查
（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他已要求司法部調查肉品加工業，查明牛肉價格居高不下的原因。他已因這個議題面臨日益加重的政治壓力。中央社 ・ 15 小時前
新聞編採的AI革命：省時、出錯與勞資博弈
（中央社紐約8日綜合外電報導）全球的新聞機構也如很多產業般，正受人工智慧（AI）撲天來襲，徹底改變新聞編採與傳播方式。雖然AI能大量減少一些編採的費工程序，但AI生成的摘要與引言出錯也時有所聞。中央社 ・ 12 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 17 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 10 小時前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 3 天前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前
王子爆「美國出軌行」想當免費仔 仗人氣高下場超糗
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，就有人爆料王子摳門事蹟不只一樁，經常要工作人員幫談「曝光換免費」，連美國行也是但下場超糗。對此，王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
范姜彥豐被戴綠帽！59歲美魔女悲揭不堪過往：前夫與朋友發生關係
范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒多日，男方拍片控訴妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊），女方事後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火，掀起各界熱議。對此，59歲有「凍齡美魔女」封號的女星胡文英，6日也在臉書發文談及此事，感嘆勾起她過往婚姻的不堪回憶。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前