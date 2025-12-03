張震入圍美國獨立精神獎！拿完金馬影帝再戰好萊塢眾星
第40屆美國獨立精神獎（Film Independent Spirit Awards）公布入圍名單，剛以《幸福之路》二封金馬影帝的張震被提名最佳主角，獲得金馬獎最佳新導演的勞埃德李崔（Lloyd Lee Choi）入圍最佳導演。
美國獨立精神獎2023年開始演技獎項不分性別，改為最佳主角和最佳配角，上次得獎的華裔男演員為關繼威以《媽的多重宇宙》獲得最佳配角，楊紫瓊同以該片榮獲最佳主角，兩人最後都順利獲得奧斯卡肯定。
張震此次在獨立精神獎的對手包括《媽的踹爆你》蘿絲拜恩（Rose Byrne）、《火車大夢》喬爾埃哲頓（Joel Edgerton）、《Hedda》泰莎湯普森（Tessa Thompson）、《紐約攝影師的日與夜》班維蕭（Ben Whishaw）、《Twinless》狄倫歐布萊恩（Dylan O’Brien）等台灣觀眾相當熟悉的好萊塢演員。
本屆電影類別入圍大贏家為剛在金馬影展播映的《紐約攝影師的日與夜》，共獲五項提名；《火車大夢》、《藍色太陽宮》、《寶貝對不起》、《狂粉心計》、《姐妹衰到爆》四項提名。電視類則由《混沌少年時》、《Mr Loverman》四項領跑。
美國獨立精神獎旨在表彰作品在電視與電影領域的傑出成就，電影的製作成本必須低於3000萬美元；在電視類別中，只有播出一季、並於2024年10月1日至2025年9月30日期間推出的新節目，才具備參賽資格，選集式影集（anthology series）只有第一季符合資格。第40屆美國獨立精神獎將於2026年2月15日舉行頒獎典禮。
第40屆美國獨立精神獎入圍名單
電影類
最佳影片
《紐約攝影師的日與夜》
《The Plague》
《寶貝對不起》
《火車大夢》
《Twinless》
最佳首部長片
《藍色太陽宮》
《Dust Bunny》
《華爾鎮東邊的女孩》
《狂粉心計》
《姐妹衰到爆》
最佳導演
《火車大夢》克林特本特利（Clint Bentley）
《媽的踹爆你》瑪麗布倫斯坦（Mary Bronstein）
《幸福之路》勞埃德李崔（Lloyd Lee Choi）
《紐約攝影師的日與夜》艾拉薩克斯（Ira Sachs）
《寶貝對不起》伊娃維克多（Eva Victor）
最佳主角
《The Plague》Everett Blunck
《媽的踹爆你》蘿絲拜恩（Rose Byrne）
《慢慢記憶你》凱瑟琳查爾芬特（Kathleen Chalfant）
《幸福之路》張震
《火車大夢》喬爾埃哲頓（Joel Edgerton）
《Twinless》狄倫歐布萊恩（Dylan O’Brien）
《姐妹衰到爆》琪琪帕瑪（Keke Palmer）
《狂粉心計》西奧多佩爾蘭（Théodore Pellerin）
《Hedda》泰莎湯普森（Tessa Thompson）
《紐約攝影師的日與夜》班維蕭（Ben Whishaw）
最佳配角
《寶貝對不起》娜歐蜜艾基（Naomi Ackie）
《新浪潮》柔伊德區（Zoey Deutch）
《Roofman》克絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）
《紐約攝影師的日與夜》蕾貝卡霍爾（Rebecca Hall）
《Hedda》妮娜霍斯（Nina Hoss）
《A Little Prayer》珍莉薇（Jane Levy）
《狂粉心計》亞契馬德維（Archie Madekwe）
《Rebuilding》卡莉瑞斯（Kali Reis）
《Sovereign》雅各特倫布雷（Jacob Tremblay）
《藍色太陽宮》徐海鵬
