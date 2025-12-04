張震入圍美國獨立精神獎 對決好萊塢眾星

（中央社記者洪素津台北4日電）第41屆美國獨立精神獎入圍名單公布，剛以「幸福之路」二封金馬影帝的張震被提名最佳主角，他說，這份認可屬於每一名為影片傾心付出的創作者，也期待電影盡快與台灣觀眾見面。

演員張震和導演勞埃德李崔（Lloyd Lee Choi）以電影「幸福之路」分別拿下第62屆金馬影帝、最佳新導演；兩人以該片再度分別入圍第41屆美國獨立精神獎的最佳主角、最佳導演。

張震透過經紀公司表示，「有幸能被美國電影獨立精神獎提名，也為『幸福之路』的導演及製片入圍感到由衷高興。這份認可，屬於每一位為影片傾心付出的創作者。電影將很快與台灣觀眾相見，也期盼能聽見來自觀眾的迴響，讓這段關於『幸福』的敘事，在更多心間留下餘溫。」

美國獨立精神獎自2023年起演技獎項不再分性別，統一為「最佳主角」與「最佳配角」。張震是第3名入圍美國獨立精神獎主角獎的華人男演員，也是獎項改為「主角獎不分性別」後的首名入圍華人男星。

此次與張震角逐最佳主角的演員，還包括「媽的踹爆你」蘿絲拜恩（Rose Byrne）、「火車大夢」喬艾哲頓（Joel Edgerton）、「海妲」泰莎湯普森（Tessa Thompson）、「紐約攝影師的日與夜」班維蕭（Ben Whishaw）、「黑色無雙」狄倫歐布萊恩（Dylan O'Brien）等人。

第41屆美國獨立精神獎頒獎典禮將於2026年2月15日舉行。（編輯：張雅淨）1141204