張震再奪金馬影帝 (圖)

第62屆金馬獎頒獎典禮22日傍晚由星光大道先打頭陣，紅毯旁下午已聚集大批粉絲，拉布條、舉手牌等待一睹偶像風采。中央社 ・ 19 小時前
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間在台北流行音樂中心舉行，星光大道率先登場，以電影「深度安靜」入圍最佳女主角的林依晨穿著藍紫色魚尾禮服甜美走紅毯。中央社 ・ 17 小時前
【緯來新聞網】張震昨（22日）以作品《幸福之路》拿下第62屆金馬獎影帝寶座，他秀出自己的幸運物是一顆緯來新聞網 ・ 11 小時前
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間在北流登場，傍晚由星光大道揭序幕，大批民眾湧入紅毯周邊，以手牌標語傳達對偶像的支持。中央社 ・ 19 小時前
張震以《幸福之路》二度騎馬成功!在後台突然感性爆棚 先是說今年能拿下影帝自己都覺得不可思議 後來又突然有點情緒 說大家覺得張震很爽 但是他的努力跟付出大家都忽略了娛樂星聞 ・ 13 小時前
第62屆金馬獎今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，今年入圍名單強片雲集，《大濛》《地母》《我家的事》《左撇子女孩》等多部作品競爭激烈，其中最受國際關注的話題焦點，就是以《地母》角逐影后的范冰冰。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
第62屆金馬獎於22日晚於台北流行音樂中心盛大舉行，所有獎項頒發完畢，典禮順理落幕。《幸福之路》（Lucky Lu）獲得最佳新導演、最佳男主角、最佳原創電影音樂三項大獎。慶功宴上，張震談到了面對表演有了不一樣的心態，也分享了得獎後最想做的事。鏡報 ・ 6 小時前
第62屆金馬獎最佳男主角揭曉，張震憑《幸福之路》從「死亡之組」中勝出，二度坐上金馬影帝寶座。 張震謝謝金馬評審的肯定，表示其他入圍者都很棒，但他在《幸福之路》也是個人非常放鬆、全心投入的一次演出經驗，不管有沒有拿到這個獎，他確實盡力而為。他感謝劇組團隊，電影是團隊製作，每個人都很重要，謝謝太太、女兒在背後支持，謝謝父親張國柱帶他前行，他也會繼續熱愛電影。(編輯：陳士廉)中央廣播電台 ・ 14 小時前
（中央社記者洪素津台北22日電）演員張震以「幸福之路」再獲金馬獎最佳男主角，也是他2度獲獎，他感謝自己的表演被放大、被傳遞，也強調他很努力，或許沒人看到，「但得獎的幸福會讓我堅持在演員的道路上。」中央社 ・ 13 小時前
以下為第62屆金馬獎得獎名單：●最佳劇情片：大濛／文化內容策進院、華文創股份有限公司、雷霆影視有限合夥、阿榮影業股份有限公司、大禾電影有限公司●最佳男主角：張震／幸福之路●最佳女主角：范冰冰／地母●最佳導演：李駿碩／眾生相●最佳新導演：Lloyd Lee CHOI／幸福之路●...CTWANT ・ 14 小時前
張震以《幸福之路》奪下第62屆金馬獎「最佳男主角」，這是他既《緝魂》之後，時隔4年再度拿下金馬影帝。張震在後台受訪時表示，自己非常喜歡新移民這個議題，「雖然離我們的生活很遙遠，在歐洲、巴黎都有新移民，故事說都說不完，要去了解他，透過很倒霉的男主角去傳達，是很正能量的電影，希望人生像男主人翁一樣，有一點點幸福就能支撐我繼續走下去。」鏡報 ・ 13 小時前
第62屆金馬獎於22日晚於台北流行音樂中心盛大舉行，所有獎項頒發完畢，典禮順理落幕。《幸福之路》（Lucky Lu）獲得最佳新導演、最佳男主角、最佳原創電影音樂三項大獎。張震個人第二次成為金馬影帝，在慶功宴上他也分享了些小故事。鏡報 ・ 6 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
周子瑜返台開唱罕狂笑開懷！跳「貓頭鷹怪舞」萌翻：這才是真性情
南韓人氣女團 TWICE 的台灣成員周子瑜，出道10年後終於風光返台開唱，整個人明顯特別開心。昨（21）日她不僅搭機抵達高雄小港機場時，其他成員皆戴上口罩、墨鏡遮掩出關，唯獨子瑜神采飛揚，毫不遮掩地淺笑揮手，展現「正大光明回家」的氣場。粉絲現場高喊「歡迎回家」，昨晚TWICE更上傳她難得笑開懷的影片，有網友形容：「那一刻她笑得像真的回家了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆
YouTuber團體「眾量級」前情侶檔的張家寧（家寧） 近日再度成為話題焦點。她原本擁有超過52萬粉絲追蹤的社群Instagram 帳號與 Threads 帳號，今（22）日無預警突然全部消失，引發粉絲與網友熱議。不少人猜測，她的帳號恐遭到大量檢舉下架，甚至有網友在社群上發起「繼續檢舉行動」，希望連她的YouTube頻道也能被封鎖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前