張震再奪金馬影帝 (圖)

張震以《幸福之路》奪下第62屆金馬獎「最佳男主角」，這是他既《緝魂》之後，時隔4年再度拿下金馬影帝。張震在後台受訪時表示，自己非常喜歡新移民這個議題，「雖然離我們的生活很遙遠，在歐洲、巴黎都有新移民，故事說都說不完，要去了解他，透過很倒霉的男主角去傳達，是很正能量的電影，希望人生像男主人翁一樣，有一點點幸福就能支撐我繼續走下去。」

鏡報 ・ 13 小時前