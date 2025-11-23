張震再度奪抱回影帝！曝3間廟超靈驗 靠「幸運物」加持

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日晚間圓滿落幕，張震以《幸福之路》第二度拿下影帝，他謙虛表示這次能順利奪獎很幸運。在慶功宴上，他也分享自己的「幸運儀式」，平時都有固定去三座宮廟參拜的習慣，並從其中挑選一顆象徵好運的糖果，沒想到好運降臨，讓他如願抱回金馬獎座。

張震以《幸福之路》第二度拿下金馬獎影帝。（圖／台視提供）

張震透露，這次拍《幸福之路》時的狀態沒有之前那麼緊繃，「以前演戲會給自己很大壓力，常常心裡緊到不行。但演完舞台劇後，好像突然打開一扇門，知道怎麼放鬆、怎麼把注意力放在表演上。」他說，這次他完全順著導演劇本走，不強求情緒大爆發，「需要的時候一次集中釋放就好，其餘時間都讓自己保持呼吸。」這種更鬆弛的心態，反而更細膩描繪角色個性。

談到「幸運物」，他笑說自己是虔誠的信徒，「我常常跑三間廟：家附近的福安宮、聖母宮，還有南港奉天宮。」而那顆象徵好運的糖果，就是在奉天宮求來的。他笑說果然靈，因為真的再次奪下影帝。

張震昨日上台致詞時激動表示，有沒有拿這個獎都盡力而為，他也不忘感謝老婆和小孩，感性表示「她們當然也是我的幸運物。」（圖／台視提供）

張震昨日上台致詞時激動表示，「我在紐約的兩個月，全心全意投入在裡面，我相信今天有沒有拿這個獎，我都盡力而為，做我最好的部分。」更謝謝所以劇組人員的付出，強調：「電影是團隊製作，每個人都很重要。」張震也不忘感謝家人支持，表示因這次拍戲正值聖誕節和跨年，老婆和小孩在他拍戲期間到劇組探班，讓他感性表示：「她們當然也是我的幸運物。」

張震坦言「只想好好睡一覺」是他得獎後最想做的事，他笑說現在體力不如從前，一個月能有一天睡到自然醒，就覺得是天大的幸福。近期他手上還有多部電影作品籌備中，甚至已經為新作完成定裝，準備再度投入拍攝。

