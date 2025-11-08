張震再戰金馬影帝 紐約演外送員被當同行問：要報警嗎

張震以《幸福之路》入圍「最佳男主角」。甲上娛樂提供



影帝張震今年靠《幸福之路》再次獲得金馬獎提名影帝，在片中飾演外送員的他透露，因為是低調拍攝，尋找被偷的電動車時，竟有真的外送員上前關心，還問他要不要報警，但因為在拍戲，他簡短回應「我在忙」。

目前人在外地拍片的張震，昨天（11/7）接受台灣媒體視訊訪問，回顧《幸福之路》拍攝點滴，他提到，當時是冬天，又冷又下雪，他會趁早起慢跑時觀察外送員的生活樣態，看看他們的小動作，了解這些人怎麼度過一天。

張震提到，有一場戲是拍攝他尋找失竊的電動車，在第五大道東翻西找，當時有個外送員真的以為他的車被偷，主動上前關心，甚至想幫忙報警，那一瞬間他滿感動，但因為在拍戲，只好回應對方：「我在忙，不要管我」。

談到人生中最幸運的事，張震笑說，近期有天睡了9個小時，就覺得很幸運，他直言，有了小孩後必須陪小孩上學、吃早餐，已經很難睡個好覺；至於自己的「幸福指數」，大概是75或80分。

張震也說，自己不大會將壞事放在心上，但也過去也有過低潮，包括片子少的時候生活不穩定，或工作上遇到小人或損友，「但日子還是要過，就盡量不要去想，把該做的事情做好，我想這對我的人生比較重要。」

張震在電影中有個9歲的女兒，工作時必須帶著她穿梭在紐約街道中；現實中張震有個10歲女兒，他說，會帶女兒到片場拍戲，至於女兒是否追隨他的腳步走上演義之路，張震態度保留，讓女兒自由發展。

提到月底是否出席金馬獎頒獎典禮，張震說目前正積極跟劇組請假，同時對自己再度拿下影帝「滿有信心的」，《幸福之路》是他拍戲以來滿不一樣的角色，自己在一個很放鬆的狀態去演繹這樣一個人。

