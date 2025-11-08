張震再拚金馬影帝 紐約拍片逼真引民眾關心

（中央社記者王心妤台北8日電）影帝張震今年憑「幸福之路」再叩關金馬影帝，張震透露，紐約拍攝期間因為是低調拍攝，尋找被偷的電動車時，甚至有民眾主動關心。他自認此次演出放鬆，對再奪金馬獎頗有信心。

張震昨天接受台灣媒體視訊訪問分享籌備角色的心路歷程，雖然片名叫「幸福之路」（Lucky Lu）但張震飾演的華人移民先是生財工具外送車被偷，又發生一連串事件，故事似乎與片名相反。

張震自稱是樂天派的人，像是最近睡滿9個小時就覺得很幸運，不大會將壞事放在心上，但也不諱言追尋演員夢期間也曾有低潮，「有時是片子拍得少、生活不穩定，或是工作上有些小人或是有損友。但我覺得日子還是要過，就盡量不去想，把該做的事情做好，我想這對我的人生比較重要。」

廣告 廣告

張震片中飾演外送員，他透露當時在紐約拍片又冷又下雪，事前也走上街觀察真正外送員的生活樣態。他笑說，拍攝尋找失竊電動車的片段時，真的有民眾以為他的車被偷，主動上前關心，但他當下雖然感動但不能停下演出，只能回應對方：「我在忙，不要管我！」因為理解外送員的辛苦，張震也說，現在點外送都會加上小費。

對於再奪金馬影帝有無信心，張震表示，這次是滿放鬆的演出，相當有信心，而目前也跟拍攝中的劇組請假，有望22日參加金馬獎頒獎典禮。（編輯：李亨山）1141108