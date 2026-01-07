張震再登巔峰金馬二度封帝 《幸福之路》導演圓夢從李安手中抱獎

【緯來新聞網】張震以《幸福之路》二度拿下金馬影帝，該片是導演勞埃德李崔將自身短片延伸改編的首部劇情長片。談及選角，導演勞埃德李崔坦言，劇本創作之初便以張震為第一人選，「因為《臥虎藏龍》是我最愛的電影，我至少看了30幾遍！」

張震以《幸福之路》二度拿下金馬影帝。（圖／甲上提供）

《幸福之路》在金馬62拿下金馬獎最佳男主角、最佳新導演、最佳原創電影音樂三項大獎肯定，張震在《幸福之路》以極度內斂而充滿力量的演出，透過細膩的肢體語言與微表情，刻畫一位在殘酷現實中無聲掙扎的外送員父親，將角色的尊嚴、脆弱與韌性層層堆疊，成功再創演藝生涯巔峰代表作。



導演勞埃德李崔表示，李安執導的《臥虎藏龍》是他最愛的電影，巧合的是在金馬獎頒獎典禮上，正是從《臥虎藏龍》導演李安手中接過最佳新導演獎，讓他激動直呼：「一年前來台北說服張震到紐約拍戲，一年後再回到台北一起拿獎，真的像完成了一段很圓滿的旅程。」



張震也分享，這次在《幸福之路》他是以一種更「放鬆」的狀態投入演出，用最自然的方式呈現一位父親每日的努力、一次次低頭後再站起來的韌性，以及父女在現實縫隙中仍試圖守住的小小幸福，呼應他在片中的口頭禪「勇敢一點，堅持就是勝利」。他表示希望透過這部作品傳遞正能量，也期待金馬獎的加持，能讓更多觀眾走進戲院遇見《幸福之路》。《幸福之路》將於1月29日全台上映。片商也將於1月12日於大巨蛋秀泰影城舉辦《幸福之路》張震深度映後座談影人場，門票將於1月8日中午12點正式開賣。

廣告 廣告

張震在《幸福之路》中飾演在殘酷現實中無聲掙扎的外送員父親。（圖／甲上提供）

更多緯來新聞網報導

小林柏宏一掃感情糾紛終於出道 攜手四帥組團接500萬代言

60歲黃大煒太倔強氣跑女友5次 第一次演戲喊話報金鐘新人