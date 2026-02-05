張震化身「女兒傻瓜」撐起全世界 情緒一秒切換讓人「好想回去抱爸爸」

張震在片中與童星魏愷樂自然真摯的父女互動，引發強烈共鳴。（圖／甲上提供）

金馬影帝張震主演的得獎感人力作《幸福之路》現正在台熱映中，口碑持續延燒，獲張鈞甯、曾寶儀、鄭怡、田中千繪、曾少宗、石知田、方序中等名人一致盛讚，片中張震飾演在異鄉打拼的外送員「盧家成」，短短48小時內接連遭逢人生重擊，卻仍為家人苦撐不倒，—前一秒還嘻皮笑臉向人借錢，轉身卻愁眉緊鎖、黑夜裡暗自垂淚；電話響起，又立刻化身寵女無極限的「女兒傻瓜」，溫柔語氣讓觀眾瞬間破防。張震情緒一秒切換的細膩「眼技」被大讚「神級表演」，不少人朝聖後盛讚電影後座力驚人，淚喊：「好想回家抱緊爸爸！」

廣告 廣告

《幸福之路》榮獲本屆金馬獎最佳男主角、最佳新導演、最佳原創電影音樂三項大獎肯定，由韓裔加拿大導演勞埃德李崔編導，《尚氣與十環傳奇》導演德斯汀丹尼爾克雷頓擔任製片，幕後陣容堅強，而《尚氣與十環傳奇》飾演梁朝偉老婆的陳法拉，這回飾演張震久別重逢的妻子「思語」，雖戲份僅4天，仍親自到片場與張震電話對戲，幫助情緒堆疊，親力親為的敬業表現令張震印象深刻，感受「家人已經離他不遠」的真實感。經常參與好萊塢大片的陳法拉情義相挺加盟演出，令導演勞埃德李崔感激表示：「陳法拉飾演的角色是一家人的核心，有了她的加入讓電影更有深度。」

金馬影帝張震主演的得獎感人力作《幸福之路》口碑持續延燒。（圖／甲上提供）

為貼近角色狀態，張震開拍前每天跑步瘦身，拍攝期間更在零下低溫中僅穿單薄外套長時間待在街頭。導演回憶：「拍片時常下雨或下雪，氣溫約零下5到10度，是我在紐約十年來最冷的冬天。我記得張震只穿一件外套在街頭待上一整天，幾乎要凍僵。」張震也坦言，首次在紐約寒冬拍戲，每天站滿八小時，不只演員，整個劇組都極為艱辛，也讓這段創作成為難忘記憶。

陳法拉（右）與飾演張震久別重逢的妻子。（圖／甲上提供）

導演勞埃德李崔透露，《幸福之路》創作靈感源自疫情初期最艱困的時刻。長年旅居紐約的他，看見城市運轉仰賴醫護與外送員支撐，而多數外送員為移民勞動者，鮮少被真正理解。《幸福之路》正是希望帶觀眾走進這個近乎隱形、卻每天與我們擦身而過的世界。他感性表示：「下次當你走在街頭時，不妨想像匆匆從你身旁掠過的外送員，也許就是盧家成：一個普通人、一個父親，一個在殘酷生活裡努力想給家人更好未來的人。」

電影描述盧家成在紐約街頭外送維生，終於盼到分隔多年的妻子思語與女兒雅雅團聚，卻在48小時內接連遭逢車輛失竊、租屋詐騙等打擊，剛萌生的安穩生活瞬間瓦解。為撐起家庭，他一步步被逼近現實灰色邊緣，展開一段既殘酷又動人的人生考驗。

張震化身寵女無極限的「女兒傻瓜」，溫柔語氣讓觀眾瞬間破防。（圖／甲上提供）

隨著上映後口碑發酵，各界名人與影評也紛紛力推。田中千繪大讚：「多久沒看到用底片拍的電影了，底片獨特的質感與美感，真的讓我重新迷戀電影的世界。」三金設計師方序中則感性表示：「在極度不幸與現實壓迫之中，那些轉瞬即逝的甜美時刻，反而顯得格外珍貴。」海苔熊則從角色身上看見某種「是男人就要撐下去」的有毒男子氣概，引發觀眾對父職與社會壓力的深層思考。至於曾旅居多倫多15年的民歌天后鄭怡，也分享對冰天雪地場景的強烈共感：「只要夠勇敢，生命一定可以找到出口，絕望也可逢生。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

最敢發年終獎金1／這家銀行奪冠逾8個月 金控董座保證說「會優於去年」

姓名有「驫」卻沒優惠？ 六福莊致歉：含三隻馬即可免費住黃金套房

心疼老婆生3胎 尪主動結紮「妻又懷4寶」他傻眼了！醫院揭原因