張震在哀與榮間學退一步看人生

回顧2025年，張震用「開啟了一扇不一樣生活哲學的大門」來總結，從年初在紐約拍攝《幸福之路》，感受到在演戲上前所未有的鬆弛感，卻在返台過年期間「馬上得面對非常不一樣的寫實狀態」，經歷80歲母親趙欣然病逝，心情如同坐雲霄飛車，年底又以該片二封金馬影帝，不久後再接下金馬主席，這一年對他而言充滿了極端的對比與轉折。

一向低調的張震罕見吐露心聲，坦言母親離世帶來難以形容的悲傷，「但日子還是要過」，在處理完家事、整理情緒後，他帶著全然不同的人生體悟回到工作崗位，即使生活依然有許多驚喜與快樂，但那份失去至親帶來的衝擊，仍深深影響著他，「是很難過的，這樣的心理感受和生活感覺，是我過去人生裡沒有過的經驗。」

極度哀慟與巨大榮耀間來回擺盪，讓張震重新調整面對生活的方式，他說，自己仍全力以赴，但不再橫衝直撞，而是學會「退一步」，在自在的狀態下安排時間、調整步伐。對於新的一年，他笑說，不太會替自己設定宏大目標，只希望一切順利，在工作中保持危機感與自信，在生活裡找到新的樂趣，若能放長假，最想去氣候宜人、親近自然的地方走走，但他也直言「其實回到家，好好睡一覺，就很開心了。」

當主席守住公平公正

今年是他接下金馬主席的第一屆，對他而言這不只是榮耀，更多了一份使命感，「我覺得每一代的電影工作者，都有自己獨特的使命與責任。」張震強調，金馬獎始終是華語影壇的重要指標，上任後將堅守「公平公正」的核心價值，「希望傳達人性的溫度和樸實的情懷，為電影創造一個良性的文化循環。」

國際大導演李安與知名攝影師李屏賓都曾任金馬主席一職，張震透露，私下聚會時大師們並沒有給予直接的指導，更多的是家常敘舊，不過在那樣平凡的飯局中，他總能看見2位前輩對電影那份始終不滅的熱情，「那種熱情非常打動我，是我能一直當演員最重要的動力。」

曾參與《沙丘》等國際製作的他也指出，華語電影要接軌國際，關鍵在於「不能閉門造車」，必須關注全球議題，長期耕耘文化土壤，他認為，提升演員能見度沒有捷徑，最終仍得回歸作品本身。

從影逾30年，張震認為優秀的演員應具備2個特質，首先是對文字有足夠的理解力，以及對情感的敏銳度，他解釋，演員必須先透徹理解劇本，再將日常生活中對喜怒哀樂的細微感觸轉化為表演的「武器」，對於後輩，他的建議樸實卻扎實：「多充實自己，然後用心生活。」

吃東山鴨頭感受幸福

有趣的是，被問到2025年最幸福的瞬間，張震的回答出乎意料的生活化，那是某天在街頭偶遇的一攤東山鴨頭，「我很久沒吃了，咬下去那一刻發現超好吃，那就是既幸福又幸運的事。」

最後，張震也為《中國時報》的讀者送上最真誠的馬年祝福，希望大家在新的一年裡身體健康、事事如意、身心自在、大展宏圖。