張震奪影帝創「金馬62」收視高峰 總觀看人次破664萬

《第62屆金馬獎頒獎典禮》於11月22日圓滿落幕，廣受各界好評，不僅收視表現亮眼，社群討論度亦創下高峰。典禮全體平均收視達2，總收視人口高達1,654,000人。結合網路新媒體MyVideo及LINE TODAY的4,498,616人次收看，當晚總計超過664萬人觀賞了這場電影盛會，金馬官方社群觀看與觸及更高達720萬次。

本屆典禮收視最高時刻發生在張震奪下「最佳男主角」並發表致詞的瞬間，收視衝上2.71，換算約58萬6千名觀眾同時收看。第二高點落在范冰冰透過電話連線發表「最佳女主角」感言，收視2.61、約56萬3千名觀眾。第三名則是黃奇斌與孫盛希合作演唱《煞到電影這款夢中人》，收視2.58、約55萬7千名觀眾。

范冰冰透過電話連線發表「最佳女主角」感言創下收視第二高。（圖／台視提供）

星光大道方面，人氣與亮相也帶動部分收視波峰。前三名分別為李國煌受訪的1.29（約27萬8千名觀眾）、鍾雪瑩的1.08（約23萬3千名觀眾）、以及翁倩玉與西島秀俊受訪的0.84（約18萬1千名觀眾）。

本屆典禮以「現在、過去、未來」為主軸，創意總監殷振豪打造的五段串場影片大獲好評。此外，幽默橋段也成為亮點，林柏宏、劉冠廷的互虧，以及許瑋甯的「可以給我焦了嗎？」橋段都讓網友大讚。李國煌、楊貴媚致敬《愛情萬歲》的經典呈現，更是瞬間擄獲全場焦點。

