張震將以「幸福之路」角逐金馬62影帝 (圖)

金馬62／張震紐約街頭狂奔！遇外送員「暖心關懷」差點報警
張震再拚金馬影帝 紐約拍片逼真引民眾關心
（中央社記者王心妤台北8日電）影帝張震今年憑「幸福之路」再叩關金馬影帝，張震透露，紐約拍攝期間因為是低調拍攝，尋找被偷的電動車時，甚至有民眾主動關心。他自認此次演出放鬆，對再奪金馬獎頗有信心。中央社 ・ 12 小時前
金馬影帝紐約跑外送 張震險被路人報警急打發：別管我了！
張震藉由主演電影《幸福之路Lucky Lu》獲得金馬影帝提名，他在片中飾演生存於紐約的華裔外送員盧家成，在第五大道奔走要尋找失竊的電動腳踏車，沒想到有真的外送員還以為他的車不見，上前關心：「你還好，沒事嗎？需要幫忙嗎？需要報警嗎？」張震當下雖然很感動，不過也沒有表明演員身分，僅跟對方說：「我在忙，不自由時報 ・ 15 小時前
鳳凰颱風逼近 投縣消局籲切勿冒險入山
中央氣象署於(八)日凌晨二時將輕度颱風「鳳凰」升格為中度颱風，預測路徑正逐漸朝台灣逼近。南投縣政府消防局嚴正呼籲，颱風期間山區潛藏極高風險，請所有山友切勿冒險入山，以免危及自身與搜救人員安全。南投山域事故頻傳，歷史教訓歷歷在目。南投縣政府消防局統計，一一四年截至目前為止，已受理高達七十一件山域事故，累計申請四十架次直昇機及動員四百九十六人次進行搜救勤務，耗費大量國家資源。回顧去年「凱米」颱風及今年「楊柳」颱風期間，曾有五名山友魂斷山林，血淚教訓歷歷在目。颱風期間，山區受強風、豪雨、低溫等多重因素影響，極易導致帳篷被吹毀、失溫、落石、溪水暴漲等致命風險，即使經驗老道的登山者也難以倖免。法律規範明確，違者將面臨嚴厲制裁。依據《南投縣登山活動管理自治條例》第七條、第八條及第十二 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
影帝轉行了？張震街頭狂奔「遭誤認是同業」嚇傻：差點幫我報警
金馬影帝的張震今年再以電影《幸福之路》角逐本屆金馬最佳男主角，片中他詮釋異鄉打拼的華人底層人生，拍攝過程全於紐約街頭實景完成，寫實氛圍濃厚。張震受訪時回憶，去年12月至今年1月在紐約拍攝時氣溫驟降、大雪紛飛，直呼「比想像中還冷」，甚至還被當地外送員誤認成同業。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
卓揆率隊赴桃機視察邊境防疫 蘇俊賓亟待中央與地方共同面對合作解決
行政院長卓榮泰8日上午率農業部長陳駿季及各部會代表至桃園機場視察非洲豬瘟邊境檢疫措施，包含旅客行李與快遞郵件檢查，確保防疫無漏洞。桃園市副市長蘇俊賓出席時，除感謝中央各部會與地方政府積極合作，在這15天內同心協力控制豬瘟疫情外，蘇俊賓也提出後續還有三大面向，包含防疫、黑毛豬產業的未來以及廚餘去化等三個「戰場」，這三個面向彼此獨立卻又各有關係，亟待中央與地方共同面對，合作解決。蘇俊賓也強調，首波危機雖然暫時解除，但後續的維持管制還有許多面向要因應，先前行政院會時他曾兩度發言建議，包含若開放廚餘養豬後的蒸煮流程防疫規範、桃園的黑毛豬產業未來發展與輔導，以及各縣市面臨到的廚餘去化危機，都有待中央制定更完善的政策，由地方輔導豬農等人配合。蘇俊賓表示，廚餘養豬「90度高溫蒸煮一小時」是防疫的基本要求，但先前僅由養豬戶每日上傳蒸煮照片，並沒有辦法確保溫度與時間均符合規範，第一線稽查人員也無法確認，建議應該導入智慧科技來監管。蘇俊賓也感謝卓榮泰院長參採地方建議，並指示在三個前提，包含全面查場、廚餘蒸煮即時監控與法律完備等，未同時達到前不會貿然開放廚餘養豬。目前環境部已經建立科技管理流程，開發廚餘蒸煮台灣好新聞 ・ 11 小時前
險遭公車司機趕下車！金馬影帝親曝「超得意真相」：天生如此
險遭公車司機趕下車！金馬影帝親曝「超得意真相」：天生如此EBC東森娛樂 ・ 1 天前
議員批振興東區商圈活動效益差 北市府：擴大串聯
（中央社記者劉建邦台北8日電）議員稱市府大巨蛋振興東區商圈政策，巨蛋熱、商圈冷。商業處表示，大巨蛋人流有轉至附近商圈帶出收益，仍規劃擴大至其餘場館，盼提升演唱會經濟。中央社 ・ 12 小時前
農糧署中興大學舉辦2025有機生活日 (圖)
農業部農糧署輔導中興大學舉辦「2025有機生活日」活動，8日登場，以「水果小鎮出任務．拾起有機回憶」為主題，現場90個攤位展售多樣有機農產品。中央社 ・ 11 小時前
最高院暫緩緊急撥款令 美政府免即時支付糧食援助
（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國最高法院今天表示，總統川普政府不必立即支付在政府關門期間資金被凍結的「營養補充援助計畫」（SNAP）糧食福利，這項臨時命令使數以百萬計民眾的處境懸而未決。中央社 ・ 13 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 17 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 10 小時前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 3 天前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前
王子爆「美國出軌行」想當免費仔 仗人氣高下場超糗
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，就有人爆料王子摳門事蹟不只一樁，經常要工作人員幫談「曝光換免費」，連美國行也是但下場超糗。對此，王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前