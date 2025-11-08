張震將以「幸福之路」角逐金馬62影帝 (圖)

行政院長卓榮泰8日上午率農業部長陳駿季及各部會代表至桃園機場視察非洲豬瘟邊境檢疫措施，包含旅客行李與快遞郵件檢查，確保防疫無漏洞。桃園市副市長蘇俊賓出席時，除感謝中央各部會與地方政府積極合作，在這15天內同心協力控制豬瘟疫情外，蘇俊賓也提出後續還有三大面向，包含防疫、黑毛豬產業的未來以及廚餘去化等三個「戰場」，這三個面向彼此獨立卻又各有關係，亟待中央與地方共同面對，合作解決。蘇俊賓也強調，首波危機雖然暫時解除，但後續的維持管制還有許多面向要因應，先前行政院會時他曾兩度發言建議，包含若開放廚餘養豬後的蒸煮流程防疫規範、桃園的黑毛豬產業未來發展與輔導，以及各縣市面臨到的廚餘去化危機，都有待中央制定更完善的政策，由地方輔導豬農等人配合。蘇俊賓表示，廚餘養豬「90度高溫蒸煮一小時」是防疫的基本要求，但先前僅由養豬戶每日上傳蒸煮照片，並沒有辦法確保溫度與時間均符合規範，第一線稽查人員也無法確認，建議應該導入智慧科技來監管。蘇俊賓也感謝卓榮泰院長參採地方建議，並指示在三個前提，包含全面查場、廚餘蒸煮即時監控與法律完備等，未同時達到前不會貿然開放廚餘養豬。目前環境部已經建立科技管理流程，開發廚餘蒸煮

