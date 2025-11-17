張震嶽與溫嵐領軍 西伯利亞、巴紐音樂人齊聚PASIWALI舞台

由原住民族委員會主辦、角頭音樂承辦的2025「Taiwan PASIWALI Festival」原住民國際音樂節將於12月13日、14日在台東森林公園舉行。今年陣容再升級，不僅集結台灣指標級原民音樂人，更迎來西伯利亞和巴布亞紐幾內亞卡司，讓這場南島音樂節盛典呈現更浩大、更多元的聲音版圖。

台灣每年最盛大的原住民族音樂節PASIWAL今年迎來第八屆，按往例於12月在台東架起獨一無二的「山豬舞台」。

今年參與陣容相當特別，國內部分，張震嶽與溫嵐將坐鎮2天壓軸，其他演出者還有桑布伊、今年新科金曲原住民歌后姑慕·巴紹、超強元老級原住民樂團「原始林樂團」。

廣告 廣告

原住民新勢力阿布絲・塔娜比瑪則是首次以個人身分登上PASIWALI音樂節，而且還打頭陣、第一個上場，她表示自己已經蓄勢待發，絕不讓大家失望。阿布絲・塔娜比瑪：『(原音)以往通常都是帶舞者們出場，但我覺得在這麼大的舞台勢必要帶樂團，然後把那個音樂的張力再更大的表達給觀眾們。而且不光只是原住民的舞台，甚至是把很多南島語族的國家的家人們都一起帶回來、一起共襄盛舉，我覺得是非常盛大的舞台跟一個活動，所以非常有意義，然後帶著自己的族語創作，分享在這個舞台上。』

國際名單同樣強大，為PASIWALI注入世界脈動，包括來自西伯利亞部落民族的「OTYKEN」，要以充滿生命力的喉音吟唱，搭配傳統樂器，帶領樂迷跟著節奏踏上一場深邃狂野的旅程；泰國創作歌手NIXSA帶來揉合世界音樂、民謠與部落文化的溫暖聲線；來自巴布亞紐幾內亞的Anslom則要以雷鬼節奏展現太平洋島嶼的自在律動，為舞台注入另一種熱帶能量。

原民會主委曾智勇指出，PASIWALI已成為台灣最具代表性的原住民音樂節，去年更吸引超過8萬人參與。今年除音樂表演，也設置5座部落屋、65攤美食與文創攤位，打造完整沉浸式文化體驗。

此外，今年更首度舉辦主題曲競賽，金獎由台東創作歌手王湘芸以〈走了吧〉獲得，銀獎為偺荖．加麓〈你搖去哪裡〉，評審團特別獎則頒給張杰〈這趟旅程〉。王湘芸也在記者會現場自彈自唱，展現台東的生活氣息。

曾智勇也透露，12 月上旬世界原住民族運動會將在屏東登場，屆時來自世界各地的原住民代表也將受邀在賽事後前往 PASIWALI，一同在台東共享音樂盛宴，讓音樂與體育的凝聚力相互結合。