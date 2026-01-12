張震成最年輕金馬執委會主席 國際嘉賓名單已擬定
【緯來新聞網】金馬影帝張震近期因電影《幸福之路》蟬聯影帝寶座，更將於今年 2 月正式接下金馬執委會主席重擔，今（12日）出席《幸福之路》受訪時坦言，當初原以為李屏賓只是約他餐敘，沒想到竟是受邀接任主席，身為金馬史上最年輕的主席，他思考許久並向執行長聞天祥請教後，才點頭答應這份「吉祥物」工作，期許能發揮號召力，帶領金馬獎邁向年輕化與國際化。
張震成為金馬史上最年輕的主席。（圖／記者許方正攝）
身為曾在好萊塢大片《沙丘》及多部韓片演出的影人，各界對其「國際人脈」寄予厚望，現場媒體拱他邀請「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）來台，張震幽默回應：「我的人脈就這些，大部分都已經來過了。」儘管態度低調，但他透露已擬定邀請名單，其中包括韓國演員；此外，與他私交甚篤的妻夫木聰也被外界視為熱門嘉賓人選。
張震出席《幸福之路》受訪。（圖／記者許方正攝）
不過，面對歷任主席李安、李屏賓在金馬獎頒獎典禮後「通宵跑慶功宴」的優良傳統，49 歲的張震果斷表示「無法效法」。他憶及先前參與《青春18×2》慶功宴等到早上 7 點才結束，直呼體力吃不消，笑稱：「我不能熬夜。」未來他計畫從表演專業的角度切入金馬工作坊，希望能為不同世代的電影人創造更好的發揮空間。
