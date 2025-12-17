張震接下新任金馬主席 收到邀請「十分意外」

金馬執委會今（17日）宣布重磅人事消息，現任主席李屏賓四年任期屆滿，功成身退，將正式交棒給兩屆金馬影帝張震，期許金馬獎保持創新與活力。

李屏賓主席表示，自2021年底接任以來，他始終念念不忘要保持金馬「自由、公平、開放」的精神，並讓年輕電影人藉此走向世界。他感謝所有工作人員的努力，並透露在思考接棒人選時，心中期許金馬要保持創新與活力，主席需要更年輕化。

李屏賓指出：「長久考慮後，心中出現的人選便是張震。他的電影成績有目共睹，而且與時俱進，益發難得。」他同時感謝前主席李安導演的支持，以及電影基金會董事長朱延平及諸位董監事的同意，並祝福新任主席能繼續帶領金馬往前邁進。

新任主席張震是以楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》（1991）步入影壇，曾六度提名金馬獎最佳男主角，並以《緝魂》（2021）、《幸福之路》（2025）兩度榮登金馬影帝。他合作過的國際名導包括侯孝賢、李安、王家衛、吳宇森等，並參與過《沙丘》（2021）等國際製作。

張震坦言接到邀請時「十分意外」，從未想過自己會擔任這個角色，也不確定主席的職責。但經過與李屏賓及執行長的討論，他開始思考：「除了演戲，我是否還能為電影做更多？」

張震引用了《阿甘正傳》的經典台詞來表達自己的決心：「人生就像一盒巧克力，你永遠不知道下一塊會是什麼味道。（Life was like a box of chocolates. You never know what you’re gonna get.）我不應該推辭。或許我就是該像阿甘一樣，繼續跑下去。期許下一個金馬依然很金馬。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導