張震接任金馬主席自比吉祥物

張震12日出席金馬二度封帝之作《幸福之路》記者會，首度回應即將接任金馬獎執委會主席一事，他形容自己更像「吉祥物」，重點不在改變制度，而是在既有成熟架構下，為不同世代電影工作者創造更順暢的連結與氛圍。至於是否動用人脈邀請國際重量級影人，聽到媒體力拱邀請曾合作《沙丘》的「甜茶」提摩西夏勒梅，他笑說仍有優先順序，也透露未來或許可提案邀請曾合作的韓國演員來台交流。

張震預計2月正式上任，是金馬主席李屏賓在去年典禮後提出，即將以49歲之齡成為史上最年輕主席，他直言曾一度猶豫，因不太清楚主席的實際職責，直到與執行長聞天祥深入交流後，才理解主席更像對外溝通與接待的「招牌人物」，在影展期間扮演潤滑角色即可。張震也觀察到金馬在編導與技術培育上已相當完整，希望未來也有機會規畫表演工作坊，並笑稱自己不太可能像李安巡迴慶功宴，「真的沒辦法熬夜」。

張震在《幸福之路》飾演一名在紐約打拚的父親，談到77歲父親張國柱，他形容是「比我厲害很多的演員」，除了從小就看著父親在家拿著劇本反覆練習台詞外，也分享張國柱儘管已6年沒拍戲、處於退休狀態，仍極度自律，數十年如一日維持運動習慣，每天都會超慢跑1個小時。

不鼓勵女兒當演員

回憶13歲拍攝《牯嶺街少年殺人事件》時，父親曾教他用細微肢體動作表現內心戲，這些經驗後來被他內化成更自然的表演方式。如今身為人父，張震常帶10歲女兒到片場，驚訝她對拍攝細節的敏銳觀察，笑認女兒算有天分，但他不會鼓勵女兒當演員，認為這條路太辛苦。

《幸福之路》29日在台上映，在片中他移民到紐約打拚，開餐廳失敗後靠當外送員維生，張震說即使在零下低溫久站、戒菸許久的他為角色抽菸，仍對拍戲樂在其中。