張震接任金馬主席 以阿甘精神自勉

金馬執委會17日公布現任主席李屏賓4年任期將屆，功成身退，將交棒金馬影帝張震，張震表示：「當賓哥（李屏賓）邀請我接任金馬主席時，我十分意外。」

張震直言，過去從未想過能擔任金馬主席，也不確定主席的職責為何，但在李屏賓和執行長聞天祥說明下，「我開始思考，除了演戲我是否還能為電影做更多？專業的金馬團隊，讓我能夠無後顧之憂接受這個全新挑戰。」

他提到，當接到金馬主席邀約時，腦海裡浮現《阿甘正傳》的經典台詞：「『人生就像一盒巧克力，你永遠不知道下一塊會是什麼味道』；我不應該推辭，或許我就是該像阿甘一樣繼續跑下去，期許下一個金馬依然很金馬。」

他也分享，這個夏天他看了張艾嘉導演製作的舞台劇，那是張艾嘉多年推動果實基金會的成果，他非常佩服前輩對表演和影視的推動和投入，以及她幾10年來從未間斷的熱情與堅持。

李屏賓則說：「4年前從李安導演手中接下主席職位，4年後要請哪一位電影人來接棒，繼續與大家往前走？這幾年的思量與觀察，心中期許金馬要保持創新與活力，主席也需要更年輕化。長久考慮後，心中出現的人選便是張震。」