張震接任金馬主席「拒學李安熬夜」 被點菜邀「甜茶」來台

張震接任金馬主席後首度公開露面，自認只要當個「吉祥物」，事情都有專業團隊執行。

去年金馬執委會宣布49歲的張震出任由新任金馬主席，比期前幾任的侯孝賢、張艾嘉、李安、李屏賓等人，還有更早期的主席，張震可說是金馬史上最年輕主席。他今日為新片《幸福之路》（Lucky Run）宣傳的媒體聯訪中，已開始被媒體報以熱切期待能邀請曾合作《沙丘》的新出爐金球影帝「甜茶」提摩西夏勒梅來參加金馬，張震笑說：「那我要回去排一下優先順序！」

即將在2月正式接任金馬執委會主席，張震坦言接到前主席李屏賓（賓哥）的親自邀約時極為驚訝，也擔心自己不知該做些什麼，但得知自己其實只要當個「吉祥物，只要在影展期間出現招呼來自各地的影人，其餘都有上了軌道的專業金馬團隊去執行，他才放下心中大石，安心接任。但他仍透露金馬團隊希望他能運用人脈，邀請一些國際影人來參加，讓金馬更國際化。對此他心中早有名單，包括合作過的韓國演員，但媒體卻點名「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet），希望曾在《沙丘》合作過的2人，能在台北再合體。

不過，提到歷任主席的「體力活」，張震連忙求饒。他回憶前主席李安每場慶功宴必到的「鋼鐵行程」，金馬61他監製的《青春18×2 通往有你的旅程》是李安跑慶功宴的最後一站，他與團隊等李安來等到清晨6點、回家7點。張震苦笑說：「我真的沒有辦法熬夜了，希望不要像他那樣（每場必到），大家也不想看我啦！」

自認熬不了夜，張震表明不會像李安每場慶功宴都去致意。

在新片《幸福之路》中，張震飾演一名在紐約打拼的外送員。為了呈現「鬆弛感」，他深入唐人街的破舊屋舍與工寮拍攝。回憶起拍攝過程，最令他印象深刻的是紐約零下低溫的寒風，「每天站在外面8到9個小時，雖然穿著厚羽絨衣，還是冷到發抖。」

除了低溫，他還成了紐約披薩的忠實擁護者：「待了2個月，我大概叫了12次披薩，紐約的披薩真的很好吃！」他還對片中的「底片拍攝」情有獨鍾，即便有些入戲到眼眶泛淚的細節可能因光線太暗而看不清，他仍覺得那種拍攝過程非常過癮。

在電影《幸福之路》拍攝期間，剛好是紐約的冬天，每天在零下氣溫被風吹8到9個小時，冷到發抖。

《幸福之路》有不少張震與戲中女兒的對手戲，提到父親張國柱，張震語氣中充滿敬佩。他形容父親是比自己厲害很多的演員，不僅極度自律，至今仍堅持每天運動一小時。張震分享了一個從小用到大的表演祕訣：「拍《牯嶺街》時，爸爸教我如果現場緊張或不知道該怎麼辦，手可以偷偷動一動，找個重心。這樣不僅能克服緊張，也能給演員內心的支撐。」

張震還聊起最近迷上古董大畫幅相機。他在網路上刷到40、50年代美國記者用的蛇腹相機，便一頭栽進手動操作的世界。「裝底片、調焦距、測光，拍一張照片要花20到30分鐘，且一張底片要300塊台幣，你就會想很久到底要拍什麼。」

被問到是否會開攝影展，他連忙擺手大笑：「我拍得太爛了！跟那些大師沒法比。」他享受的是那個緩慢的過程，以及因為這台老相機而開啟的社交話題。最後媒體問張震知不知道，《幸福之路》的韓裔加拿大籍的勞埃德·李崔自曝看了30多遍《臥虎藏龍》，因此認定要張震演出自己的第一部長片。張震表示「看報導才知道」，想到當年相比周潤發等人仍較為稚嫩的演技，張震仍笑到不行「他說的應該是客氣話。」

