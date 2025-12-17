張震接棒李屏賓任金馬執委會主席 「像阿甘一樣繼續跑下去」

張震期許下一個金馬依然很金馬。金馬執委會提供



張震以《幸福之路》拿下第62屆金馬獎「最佳男主角」，這也是他的第2座影帝，今（12╱17）金馬執委會公布他將接棒李屏賓擔任金馬執委會主席，他表示：「當賓哥邀請我接任金馬主席時，我十分意外。從未想過自己會擔任這個角色，也不確定主席的職責為何。但在賓哥和執行長聞老師的說明下，我開始思考：除了演戲，我是否還能為電影做更多？專業的金馬團隊，讓我能夠無後顧之憂地接受這個全新的挑戰。」

現任主席李屏賓4年任期將屆，功成身退，他表示：「自2021年底接下金馬執委會主席後，心中念念不忘的，是之後4年的責任，要繼續保持金馬自由、公平、開放的精神，成為電影界的典範；也要承先啟後，讓年輕電影人藉此走向世界。這些理想在金馬所有工作人員的努力與協助下，都有顯著成績，特此感謝！」

李屏賓也提到4年前從李安手中接下主席職位後，一直苦思4年後要請哪1位電影人來接棒？「這幾年的思量與觀察，心中期許金馬要保持創新與活力，主席也需要更年輕化。長久考慮後，心中出現的人選便是張震。他的電影成績有目共睹，而且與時俱進，益發難得。李安導演非常支持這個想法，亦感謝電影基金會朱延平董事長及諸位董監事的同意。金馬擔子不輕，很高興張震願意接受邀請，承擔重任；祝福並期許他繼續帶領金馬往前邁進」。

1991年，張震以楊德昌執導的《牯嶺街少年殺人事件》步入影壇，曾6度提名金馬獎最佳男主角，今年繼《緝魂》後再登影帝寶座，並以《幸福之路》提名本屆美國獨立精神獎最佳主演。

而張震除與侯孝賢、楊德昌、李安、王家衛、田壯壯、吳宇森、鍾孟宏等導演合作，也演出《沙丘》、《龍先生》、《窒息情慾》等片，他分享接下重任的契機：「這個夏天我看了張艾嘉導演製作的1齣舞台劇，那是她多年推動『果實基金會』的成果。我非常佩服張姐對表演和影視的推動和投入，以及她幾10年來從未間斷的熱情與堅持。此刻，我腦海裡浮現《阿甘正傳》的經典台詞：『人生就像1盒巧克力，你永遠不知道下1塊會是什麼味道。』我不應該推辭。或許我就是該像阿甘一樣，繼續跑下去。期許下一個金馬依然很金馬。」

